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Clássico Carioca

Flamengo e Fluminense jogam pelo título da Taça Guanabara nesta quarta-feira (8)

Clássico é importantíssimo tanto para definir a classificação final da etapa inicial da competição, como o campeão da Taça Guanabara
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 mar 2023 às 09:21

Publicado em 08 de Março de 2023 às 09:21

Ganso e Cebolinha estão entre os mais experientes de suas respectivas equipes
Ganso e Cebolinha estão entre os mais experientes de suas respectivas equipes Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Flamengo e Fluminense duelam a partir das 21h10 (horário de Brasília) desta quarta-feira (8), no estádio do Maracanã, em partida válida pela 11ª, e última, rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. E o clássico é importantíssimo tanto para definir a classificação final da etapa inicial da competição como o campeão da Taça Guanabara. 
O Rubro-Negro chega ao clássico em baixa. Comandado pelo técnico português Vítor Pereira, o time não tem apresentado um bom futebol dentro de campo, o que causa preocupação entre os torcedores da equipe da Gávea. Além disso, o Flamengo desperdiçou a oportunidade de abir a temporada de 2023 com a conquista de até três títulos: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes da Fifa e Recopa Sul-Americana.
O Fla chega ao confronto com desfalques. O zagueiro David Luiz e o volante Thiago Maia se machucaram durante o jogo contra o Vasco e estão fora. Já o atacante Pedro é dúvida. O técnico Vítor Pereira esboçou o time titular com a presença do zagueiro Rodrigo Caio, o que faz com que o provável Fla seja: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas; Vidal, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Everton Cebolinha (Pedro); Gabriel Barbosa.
Já o Fluminense vive boa fase, em especial após a goleada de 5 a 0 sobre o Bangu no último sábado (4). O time de Fernando Diniz vem empolgando seus torcedores e muitos estão confiantes em uma vitória para selar o título da Taça Guanabara.
O lateral-esquerdo Jorge e o zagueiro Manoel seguem fora por problemas médicos, o que faz com que o técnico Fernando Diniz deva repetir o time que bateu o Bangu: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.
Em entrevista coletiva concedida na última terça-feira (7), o volante André minimizou o clima pesado do outro lado: “O time do Flamengo é muito bom. Até o mês passado estava disputando o Mundial. E sobre a vantagem deles [a do empate], acho que se a vantagem fosse para o nosso time ia jogar da mesma forma. Nosso time impondo o ritmo de jogo, como faz contra todos os times”.
Mais do que o título da Taça Guanabara, as posições finais na competição também estão em jogo. Isso porque os jogos de Vasco, Volta Redonda e Botafogo interessam diretamente à dupla Flamengo e Fluminense, que, dependendo dos resultados, pode se encontrar novamente nas semifinais.
Para o Fluminense, basta vencer o jogo que será campeão. Se empatar, poderá ser ultrapassado pelo Vasco (com o Cruzmaltino tirando três gols de saldo). Caso perca o clássico, o Fluminense poderia até mesmo ficar de fora das semifinais. O cenário é improvável, mas pode acontecer se o Volta Redonda vencer e tirar uma diferença de três gols e o Botafogo triunfar e tirar uma diferença de sete gols de saldo. Para o Flamengo, um simples empate já garante o primeiro lugar. Se perder, poderá ser ultrapassado pelo Vasco, mas apenas se Cruzmaltino bater o Bangu na quinta (9).

Flamengo x Fluminense

  • Quando: quarta-feira (8), às 21h10
  • Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Band e Band Sports 

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