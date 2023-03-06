Após jogo no Kleber Andrade, técnico do Cruzeiro lamenta mau momento

Paulo Pezzolano tem tido dificuldades para encontrar a melhor equipe nesse início de temporada Crédito: Staff Images/Cruzeiro

A Raposa abriu o placar aos 37 minutos de jogo, após bela cobrança de falta, mas pouco criou durante o resto da partida. O visitante empatou ainda na primeira etapa em um lance de bola parada.

A classificação do Cruzeiro foi garantida porque o América-MG venceu a Tombense — rival direta do time azul pela vaga — por 3 a 1. A combinação de resultados permitiu que a Raposa assumisse a liderança do Grupo C, com 12 pontos. Mas, ao apito final da partida deste sábado (4), a torcida azul vaiou a equipe.

Em entrevista coletiva, o treinador do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, comentou sobre a torcida capixaba. “Em todo lugar nos sentimos bem recebidos, a torcida é impressionante. No final cobra, mas isso é normal. Somos uma equipe grande. A torcida vai cobrar e sabemos disso. Hoje (sábado, 4) ficamos em dívida com a torcida que merecia outro resultado”.

O início de temporada da equipe mineira não é animador. Além de alguns resultados ruins, a performance também não agrada e está abaixo do que se esperava para o ano de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador assumiu a culpa pelo início ruim da equipe. “Sabemos que temos que melhorar muito. Isso é o mais importante, autocrítica. Temos de começar a trabalhar mais e tentar fazer aquilo que nós sabemos que podemos fazer. Podem colocar a responsabilidade 100% em mim”, analisou Pezzolano.