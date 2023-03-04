Torcida cruzeirense no ES promete grande festa para o time celeste

Torcedores capixabas pretendem recepcionar o Cruzeiro com festa Crédito: Divulgação / Máfia Azul ES

Cruzeiro joga no estádio Kleber Andrade , em Cariacica , na tarde deste sábado (4), contra o Democrata de Sete Lagoas, e a torcida capixaba promete uma grande festa para o time celeste na partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

A Máfia Azul, principal torcida organizada do Cruzeiro, divulgou que, aproximadamente, 10 ônibus partirão de Minas Gerais para acompanhar a partida. Ao chegar no Estado, os torcedores de Minas vão se reunir com os torcedores que residem no Espírito Santo

De acordo com Pedro Vasconcelos, presidente da Máfia Azul Espírito Santo, a ideia é que os torcedores celestes se reúnam na Curva da Jurema, em Vitória , por volta de 8 horas de sábado. Às 13 horas, os adeptos vão se dirigir ao Kleber Andrade em ônibus e carros.

“Chegando em Cariacica, vamos fazer uma caminhada ‘Azul e Branca’, partindo do trevo de Alto Lage, em direção a entrada principal do estádio”, afirma Pedro.

“Será um movimento muito grande, tendo em vista o número de ônibus que vem de Belo Horizonte, e também os vários cruzeirenses que já se encontram no Espírito Santo”, disse o dirigente.

A expectativa é de 10 mil torcedores do Cruzeiro na principal praça esportiva do ES neste sábado. “O valor alto dos ingressos assustou um pouco, porém a torcida vai comparecer, vai apoiar o time, pois precisamos da vitória para a classificação. A torcida faz um papel importante. Estaremos no Kleber Andrade para apoiar o time, ajudar, e motivar a vinda do time para mais jogos aqui”, complementou Pedro.

Além do encontro da principal torcida organizada do clube, o reduto celeste Capixabazeiros também irá promover um churrasco para os torcedores em Cariacica, na Região de Jardim América. A confraternização terá início às 10h e deve se estender até às 14h.

Conforme divulgado por Gilme Rodrigues, um dos organizadores do evento, o churrasco será retomado após a partida. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo número (27) 98800-6509.

Transcol terá ônibus extras para a partida

Para auxiliar os torcedores que vão acompanhar a partida, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo ( Ceturb-ES ), vai disponibilizar 18 ônibus extras do Sistema Transcol.

Vale frisar que, diferente de eventos anteriores realizados no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio. Os veículos extras estarão nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte público na chegada ao jogo.

Na saída do jogo, a partir das 18 horas, os veículos de reserva nas proximidades do Kleber Andrade serão acionados por agentes da Ceturb-ES, que estarão auxiliando os torcedores no embarque.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a pista da BR-262.

Confira as linhas que passam pelo Estádio Kleber Andrade aos sábados

526 – T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia

513 – T. Carapina / T. C. Grande, via T. J. América / T. São Torquato, via Beira Mar



535 – T. Carapina / T. C. Grande via T. Jardim América/ Serafim Derenzi



591 – Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR 262



700 – T. Campo Grande / T. Itacibá, via Campo Grande



706 – T. Itacibá / Rio Branco, via Oriente – Circular



729 – T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia – Circular



Ingressos

Os ingressos para a partida são comercializados para a torcida via internet e em pontos físicos. Quem doar 1kg de alimento não-perecível terá direito a adquirir a Meia Solidária, com um valor de R$ 110. Além da venda on-line realizada no site ingresso.cruzeiro.com.br , alguns pontos físicos estão comercializando os ingressos: Lojas Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Muquiçaba); Loja Los Sports (Shopping Boulevard Vila Velha, Shopping Moxuara, Shopping Mestre Alvaro).

A partida