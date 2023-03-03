Ônibus extras para jogos de Cruzeiro e Botafogo no Kleber Andrade
O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, recebe entre sábado (4) e domingo (5), partidas entre Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas, pelo Campeonato Mineiro, e Resende contra Botafogo, pelo Campeonato Carioca, respectivamente. Para auxiliar os torcedores que vão acompanhar as partidas, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), vai disponibilizar 18 ônibus extras do Sistema Transcol.
Vale frisar que, diferente de eventos anteriores realizados no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio. Os veículos extras estarão nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte público na chegada aos jogos.
A partida de sábado acontece às 16h30, e os veículos serão acionados nos respectivos terminais conforme a demanda de torcedores a caminho do estádio. No domingo, o duelo começa às 16 horas, e o esquema de transporte será o mesmo realizado no sábado.
Na saída dos dois jogos, a partir das 18 horas, os veículos de reserva nas proximidades do Kleber Andrade serão acionados por agentes da Ceturb-ES, que estarão auxiliando os torcedores no embarque.
Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a pista da BR-262.
Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização dos jogos, na área do evento e nos terminais de integração.
Confira as linhas que passam pelo Estádio Kleber Andrade aos sábados
- 526 – T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia
- 513 – T. Carapina / T. C. Grande, via T. J. América / T. São Torquato, via Beira Mar
- 535 – T. Carapina / T. C. Grande via T. Jardim América/ Serafim Derenzi
- 591 – Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR 262
- 700 – T. Campo Grande / T. Itacibá, via Campo Grande
- 706 – T. Itacibá / Rio Branco, via Oriente – Circular
- 729 – T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia – Circular
Confira as linhas que passam pelo Estádio Kleber Andrade aos domingos
- 561 – T. Jacaraípe / T. Campo Grande via Dante Michelini / BR 262
- 562 – T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Reta da Penha / Expedito Garcia
- 526 – T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia
- 513 – T. Carapina / T. C. Grande, via T. J. América / T. São Torquato, via Beira-Mar
- 535 – T. Carapina / T. C. Grande via T. Jardim América/ Serafim Derenzi
- 591 – Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR 262
- 700 – T. Campo Grande / T. Itacibá, via Campo Grande
- 706 – T. Itacibá / Rio Branco, via Oriente – Circular
- 729 – T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular