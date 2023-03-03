18 veículos extras serão disponibilizados para as partidas do fim de semana Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Ônibus extras para jogos de Cruzeiro e Botafogo no Kleber Andrade

Vale frisar que, diferente de eventos anteriores realizados no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio. Os veículos extras estarão nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte público na chegada aos jogos.

A partida de sábado acontece às 16h30, e os veículos serão acionados nos respectivos terminais conforme a demanda de torcedores a caminho do estádio. No domingo, o duelo começa às 16 horas, e o esquema de transporte será o mesmo realizado no sábado.

Na saída dos dois jogos, a partir das 18 horas, os veículos de reserva nas proximidades do Kleber Andrade serão acionados por agentes da Ceturb-ES, que estarão auxiliando os torcedores no embarque.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a pista da BR-262.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização dos jogos, na área do evento e nos terminais de integração.

Confira as linhas que passam pelo Estádio Kleber Andrade aos sábados

526 – T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia

513 – T. Carapina / T. C. Grande, via T. J. América / T. São Torquato, via Beira Mar



535 – T. Carapina / T. C. Grande via T. Jardim América/ Serafim Derenzi



591 – Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR 262



700 – T. Campo Grande / T. Itacibá, via Campo Grande



706 – T. Itacibá / Rio Branco, via Oriente – Circular



729 – T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia – Circular



Confira as linhas que passam pelo Estádio Kleber Andrade aos domingos