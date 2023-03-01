Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Carioca ganha peso e vira fiel da balança para Vítor Pereira no Flamengo
Última chance

Carioca ganha peso e vira fiel da balança para Vítor Pereira no Flamengo

Treinador vive pressão no clube carioca após perder três competições no início do ano e Estadual vira última esperança para manutenção do trabalho

Publicado em 01 de Março de 2023 às 14:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2023 às 14:54
Torcida do Flamengo já perdeu a paciência e vaiou o time ao final do jogo
Torcida do Flamengo já perdeu a paciência e vaiou o time ao final do jogo Crédito: Dhavid Normando/Futura Press
A terceira frustrante perda de título neste início de temporada deixou o clima no Flamengo ainda mais pesado. O Campeonato Carioca, que outrora era visto como um torneio preparatório e sem maior importância, agora ganhou peso e se tornou um fiel da balança para o pressionado técnico Vítor Pereira.
Internamente há uma mobilização de respaldo ao trabalho do técnico Vítor Pereira, mas há um consenso de que o ambiente se tornará insustentável em caso de novo fracasso, agora no Estadual.
O Rubro-negro já está classificado para as semifinais, mas tem pela frente -ainda na Taça Guanabara- os clássicos contra Vasco e Fluminense.
O jogo contra o Cruzmaltino é neste domingo (5) e a cobrança por vitória sobre o rival é grande mesmo com a classificação já garantida.

VP acredita em alegrias ao torcedor

Vítor Pereira, porém, não deu indícios de que "jogará a toalha" após a perda do título da Recopa nesta terça (28). O treinador acredita que o Flamengo ainda dará a volta por cima na temporada.
"Nós não deveríamos ter começado dessa forma. Deveríamos ter começado com títulos, mas é um trabalho que está no início. Nos dois últimos jogos com todo o elenco, os jogadores deram sinais claros de um grupo unido que quer jogar um futebol de qualidade. É um grupo alinhado. É um trabalho que está no início, não é como começa, e sim como acaba", disse, complementando:
"Acredito que essa equipe vai dar muita alegria aos torcedores, vai jogar um futebol consistente, de qualidade. Com espírito de grupo, alinhados com a torcida. Estamos tristes e frustrados com o resultado".

Veja Também

Vítor Pereira vive crise no Flamengo com fracasso triplo em dois meses

Flamengo perde para o Independiente del Valle e vê mais um título escapar

Lateral capixaba ex-Corinthians acerta com time da Bulgária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política flamengo Futebol Rio de Janeiro Crise
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
comprar imóvel, comprar apartamento
Cresce o número de pessoas que moram sozinhas no ES
foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados