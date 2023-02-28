  • Lateral capixaba ex-Corinthians acerta com time da Bulgária
Novos ares

Lateral capixaba ex-Corinthians acerta com time da Bulgária

Sidcley, natural de Vila Velha, foi emprestado por seis meses pela equipe que detém seus direitos econômicos, o Dínamo de Kiev, da Ucrânia

28 fev 2023 às 16:36

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 16:36

Sidcley, em sua passagem pelo Corinthians Crédito: Ronny Santos/Folhapress
O lateral esquerdo Sidcley é o mais novo reforço do CSKA 1948 Sofia, da Bulgária.
O ex-Corinthians foi emprestado ao clube búlgaro por quatro meses, até junho. Ele pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, com quem tem contrato até dezembro de 2024.
"Estou muito feliz e motivado por esse novo desafio, minha prioridade sempre foi voltar para a Europa. Quero agradecer ao CSKA Sofia pela recepção e acerto, e juntos vamos colher muitos frutos", disse Sidcley.
"Ele estará em evidência no mercado europeu", diz o agente de Sidcley, Murillo Moura, que mediou o negócio e valoriza o acerto.
Sidcley estava sem clube desde dezembro, quando deixou o Cuiabá após seis meses de empréstimo. Ele havia surgido com destaque no Athletico, depois teve duas passagens pelo Corinthians e foi titular do PAOK, da Grécia, na última temporada europeia (2021-22).
O CSKA 1948 Sofia foi fundado há sete anos e tem história meteórica: conquistou três acessos seguidos com título e foi quinto colocado da elite na temporada passada. O futebol local é dominado pelo Ludogorets há mais de uma década, e nesta temporada o 1948 Sofia briga por vaga em competições europeias: é o terceiro colocado da primeira fase.

