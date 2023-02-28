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Punição

Torcedor que cometeu racismo contra Vini Jr. deve ser banido por um ano

Além de não pode frequentar estádios, ele terá que pagar uma multa de 4 mil euros (cerca de R$ 22,1 mil). O torcedor do Mallorca tem 20 anos e já participou de outro ataque racista, contra Samuel Chukwueze, do Villareal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 fev 2023 às 16:26

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 16:26

Vinícius Júnior, do Real Madrid, comemora após marcar gol na prorrogação da partida contra o Atlético de Madrid
Vinícius Júnior, do Real Madrid, tem sofrido constantes ataques racistas na Espanha Crédito: BERNAT ARMANGUE/AP
A Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha pediu que um dos autores de insultos racistas contra Vinícius Júnior seja banido por um ano dos estádios e pague multa de 4 mil euros (R$ 22,1 mil). A expectativa, de acordo com a imprensa espanhola, é que a punição seja executada pelas autoridades do país.
O indivíduo em questão é torcedor do Mallorca e tem 20 anos, mas não teve a identidade revelada pela comissão. Além das ofensas direcionadas a Vini Jr, o jovem também é responsável pelo ataque racista a Samuel Chukwueze, meio-campista nigeriano que atua no Villarreal. Ele foi identificado após uma operação comandada pelo diretor de segurança do próprio Mallorca e prestou depoimento à polícia.
Os dois casos ocorreram no Estádio Iberostar, onde o Mallorca manda suas partidas. Vinícius foi atacado no dia 5 de fevereiro, quando o Real Madrid perdeu por 1 a 0 para o Mallorca. Na ocasião, a transmissão da partida captou gritos de um torcedor na arquibancada gritando "Vinícius macaco! Vinícius é um macaco!". Cerca de duas semanas depois, dia 18, insultos racistas partiram do mesmo setor do estádio, dessa vez contra Chukwueze, em partida vencida por 4 a 2 pelo time da casa.
Insultos racistas têm sido ouvidos com frequência durante jogos em território espanhol, e Vini Jr. foi vítima mais de uma vez. A LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, já encaminhou às autoridades oito denúncias de racismo sofrido pelo brasileiro.
O Real Valladolid, time que também teve torcedores racistas atacando Vinícius, comunicou nesta terça-feira que definirá, até semana que vem, a punição para um grupo de cerca de dez pessoas identificadas como autoras de insultos ao atacante.

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