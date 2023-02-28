Torcedor que cometeu racismo contra Vini Jr. deve ser banido por um ano

Vinícius Júnior, do Real Madrid, tem sofrido constantes ataques racistas na Espanha Crédito: BERNAT ARMANGUE/AP

A Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha pediu que um dos autores de insultos racistas contra Vinícius Júnior seja banido por um ano dos estádios e pague multa de 4 mil euros (R$ 22,1 mil). A expectativa, de acordo com a imprensa espanhola, é que a punição seja executada pelas autoridades do país.

O indivíduo em questão é torcedor do Mallorca e tem 20 anos, mas não teve a identidade revelada pela comissão. Além das ofensas direcionadas a Vini Jr, o jovem também é responsável pelo ataque racista a Samuel Chukwueze, meio-campista nigeriano que atua no Villarreal. Ele foi identificado após uma operação comandada pelo diretor de segurança do próprio Mallorca e prestou depoimento à polícia.

Os dois casos ocorreram no Estádio Iberostar, onde o Mallorca manda suas partidas. Vinícius foi atacado no dia 5 de fevereiro, quando o Real Madrid perdeu por 1 a 0 para o Mallorca. Na ocasião, a transmissão da partida captou gritos de um torcedor na arquibancada gritando "Vinícius macaco! Vinícius é um macaco!". Cerca de duas semanas depois, dia 18, insultos racistas partiram do mesmo setor do estádio, dessa vez contra Chukwueze, em partida vencida por 4 a 2 pelo time da casa.

Insultos racistas têm sido ouvidos com frequência durante jogos em território espanhol, e Vini Jr. foi vítima mais de uma vez. A LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, já encaminhou às autoridades oito denúncias de racismo sofrido pelo brasileiro.