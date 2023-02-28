Hakimi, lateral do PSG, é investigado por estupro, informa jornal francês

Hakimi foi um dos destaques da excelente campanha de Marrocos na Copa do Mundo de 2022 Crédito: Vitor Jubini

Achraf Hakimi, lateral-direito do Paris Saint-Germain e estrela da seleção marroquina na última Copa do Mundo, é alvo de investigação por suspeita de violação sexual e estupro. Segundo o jornal francês Le Parisien, o jogador teria violentado uma mulher de 23 anos. Eles teriam se conhecido por meio da rede social em janeiro deste ano.

Neste domingo, a mulher deu entrada na junta policial de Créteil Val-de-Marne. Segundo o jornal, ela não queria fazer uma denúncia formal contra o jogador, apenas prestar queixa sobre ter sido violentada. Diante da gravidade dos fatos, a promotoria local foi acionada. Soma-se isso à notoriedade do acusado, um dos destaques do PSG na temporada.

O caso teria se dado em Boulogne-Billancourt, comuna francesa localizada em Paris, na região administrativa do Parc Des Princes, estádio do PSG, neste sábado. Após se conhecerem pelo Instagram em meados de janeiro, a vítima foi à casa do jogador à bordo de um Uber, pago por Hakimi.

Na casa, "as coisas saíram do controle", segundo a própria mulher ao relatar o acontecimento. Contra sua vontade, o lateral do PSG teria retirado suas vestes, beijado seus seios e penetrado suas partes íntimas com as mãos.

A jovem, que não teve sua identidade revelada, conseguiu escapar ao chutar Hakimi. Fora do apartamento, ela enviou uma mensagem a um amigo para resgatá-la de carro e a socorrer no local. Nesta segunda-feira, as investigações do caso foram iniciadas, segundo informa a agência de notícias AFP, mas a vítima ainda não foi ouvida pelo serviço investigativo.

Fora da última partida do Paris Saint-Germain por causa de uma lesão no quadril, Hakimi estaria sozinho em sua casa - o que propiciou a visita da jovem. De acordo com registro nas redes sociais, sua mulher, a atriz Hiba Abouk, e seus dois filhos estão de férias em Dubai.