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Violência

Hakimi, lateral do PSG, é investigado por estupro, informa jornal francês

Lateral marroquino teria forçado uma relação sexual com uma mulher de 23 anos, que conheceu no Instagram e convidou para a sua residência
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 fev 2023 às 16:00

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 16:00

França x Marrocos pela Copa do Mundo do Catar no estádio Al Bayt. A França venceu por 2 x 0
Hakimi foi um dos destaques da excelente campanha de Marrocos na Copa do Mundo de 2022 Crédito: Vitor Jubini
Achraf Hakimi, lateral-direito do Paris Saint-Germain e estrela da seleção marroquina na última Copa do Mundo, é alvo de investigação por suspeita de violação sexual e estupro. Segundo o jornal francês Le Parisien, o jogador teria violentado uma mulher de 23 anos. Eles teriam se conhecido por meio da rede social em janeiro deste ano.
Neste domingo, a mulher deu entrada na junta policial de Créteil Val-de-Marne. Segundo o jornal, ela não queria fazer uma denúncia formal contra o jogador, apenas prestar queixa sobre ter sido violentada. Diante da gravidade dos fatos, a promotoria local foi acionada. Soma-se isso à notoriedade do acusado, um dos destaques do PSG na temporada.
O caso teria se dado em Boulogne-Billancourt, comuna francesa localizada em Paris, na região administrativa do Parc Des Princes, estádio do PSG, neste sábado. Após se conhecerem pelo Instagram em meados de janeiro, a vítima foi à casa do jogador à bordo de um Uber, pago por Hakimi.
Na casa, "as coisas saíram do controle", segundo a própria mulher ao relatar o acontecimento. Contra sua vontade, o lateral do PSG teria retirado suas vestes, beijado seus seios e penetrado suas partes íntimas com as mãos.
A jovem, que não teve sua identidade revelada, conseguiu escapar ao chutar Hakimi. Fora do apartamento, ela enviou uma mensagem a um amigo para resgatá-la de carro e a socorrer no local. Nesta segunda-feira, as investigações do caso foram iniciadas, segundo informa a agência de notícias AFP, mas a vítima ainda não foi ouvida pelo serviço investigativo.
Fora da última partida do Paris Saint-Germain por causa de uma lesão no quadril, Hakimi estaria sozinho em sua casa - o que propiciou a visita da jovem. De acordo com registro nas redes sociais, sua mulher, a atriz Hiba Abouk, e seus dois filhos estão de férias em Dubai.
Contratado junto ao Milan, Hakimi chegou ao PSG em 2021. Destaque da seleção marroquina na Copa do Mundo do Catar, quando alcançou as semifinais da competição. Na atual temporada, marcou quatro gols e deu cinco assistências nas 31 partidas que disputou.

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