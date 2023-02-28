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Time do Amazonas é rebaixado por esquema de manipulação de resultado

Federação Amazonense de Futebol (FAF) suspendeu e rebaixou o Esporte Clube Iranduba da Amazônia, após comprovar a participação da equipe em esquema de apostas esportivas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 fev 2023 às 15:49

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 15:49

A suspeita veio após a derrota por 7 a 0 diante do Amazonas FC
A suspeita veio após a derrota por 7 a 0 diante do Amazonas FC Crédito: Jadison Sampaio/Amazonas FC
A Federação Amazonense de Futebol (FAF) decidiu suspender e rebaixar o Esporte Clube Iranduba da Amazônia depois de constatar envolvimento do clube com esquema de apostas esportivas. A equipe foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Amazonense.
No dia 12 deste mês, o Iranduba levou 7 a 0 do Amazonas FC em casa. O placar levantou suspeita e fez a federação local solicitar uma investigação à CBF. A entidade produziu um relatório e detalhou o documento nesta segunda-feira em entrevista coletiva organizada pela FAF.
Com base no relatório, o presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rozenha, suspendeu o Iranduba por dois anos e aplicou uma multa de R$ 100 mil. A suspensão levou ao rebaixamento no Estadual.
Consta na conclusão do documento da CBF que "é possível que o Iranduba esteja envolvido na potencial manipulação da partida". Apostas estranhas indicavam que o time seria derrotado por três ou mais gols no duelo com o Amazonas.
"Este jogo levanta um nível credível de preocupação do ponto de vista da integridade devido às fortes apostas em favor de que a equipe do EC Iranduba Amazônia perderia a partida por ao menos três gols e que ao menos cinco gols seriam marcados no total. Com base nas informações disponíveis, é possível que o EC Iranduba Amazônia esteja envolvido na potencial manipulação da partida", diz trecho do relatório produzido pela CBF a pedido da federação local.
No documento, a CBF também observa que as apostas de que haveria ao menos três gols na partida "se mostraram robustas em demasia" e considera que houve volume suspeito de apostas "completamente desarrazoadas". O time amazonense, até então, só havia sofrido três gols no Estadual.
A entidade afirmou que a cotação das apostas estavam "em níveis não competitivos" e as movimentações eram "incondizentes com fatores capazes de influenciar os mercados pré-jogo".
A decisão de considerar suspeita a postura do clube se baseou em quatro lances no jogo: uma saída errada do goleiro, uma falha de marcação da dupla de zaga, reação devagar a uma jogada dentro da área e outro erro do goleiro, desta vez protagonizado pelo reserva que havia entrado no intervalo.
A investigação citou que o Iranduba já havia sido denunciado por manipulação de resultados em 2021, quando houve suspeita de que o time perderia por ao menos quatro gols. No entanto, acabou derrotado por 3 a 0.

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