Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela sétima vez

Messi é disparado o jogador que mais vezes recebeu o prêmio de melhor do mundo Crédito: FIFA/Reprodução

Lionel Messi venceu o prêmio “Fifa The Best” e foi eleito o melhor jogador de futebol masculino do mundo. A premiação ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (27) e contou com homenagens a Pelé. Essa é a sétima vez que o argentino vence o título de melhor do mundo.

Na atual temporada, Messi tem se destacado na equipe do Paris Saint-Germain, tendo contribuído para a equipe com 17 gol e 16 assistências em 28 jogos. Além disso, o atacante de 35 anos foi decisivo para a conquista da Copa do Mundo pela Argentina, no Catar.

O capixaba Richarlison disputou o prêmio Puskás, de gol mais bonito da temporada, pelo tento marcado contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo 2022. No entanto, foi superado por Marcin Oleksy e não faturou o prêmio

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