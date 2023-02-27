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Gênio

Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela sétima vez

Argentino de 35 anos ganhou o prêmio após boa temporada no PSG e conquista da Copa do Mundo pela seleção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2023 às 18:43

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 18:43

Messi é disparado o jogador que mais vezes recebeu o prêmio de melhor do mundo
Messi é disparado o jogador que mais vezes recebeu o prêmio de melhor do mundo Crédito: FIFA/Reprodução
Lionel Messi venceu o prêmio “Fifa The Best” e foi eleito o melhor jogador de futebol masculino do mundo. A premiação ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (27) e contou com homenagens a Pelé. Essa é a sétima vez que o argentino vence o título de melhor do mundo.
Na atual temporada, Messi tem se destacado na equipe do Paris Saint-Germain, tendo contribuído para a equipe com 17 gol e 16 assistências em 28 jogos. Além disso, o atacante de 35 anos foi decisivo para a conquista da Copa do Mundo pela Argentina, no Catar.
O capixaba Richarlison disputou o prêmio Puskás, de gol mais bonito da temporada, pelo tento marcado contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo 2022. No entanto, foi superado por Marcin Oleksy e não faturou o prêmio

Outras premiações

  • Melhor goleira - Mary Earps
  • Melhor goleiro - Dibu Martínez
  • Puskás (gol mais bonito) - Marcin Oleksy
  • Melhor treinadora - Sarina Wiegman
  • Melhor treinador - Lionel Scaloni
  • Fair Play - Luka Lochoshvili
  • Fan Award (melhor torcida) - Argentina
  • Melhor jogadora - Alexia Putellas 

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