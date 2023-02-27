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Emprestado

Andrey muda de ideia, aceita parcelamento e está de volta ao Vasco

Volante do Chelsea esteve perto de ser negociado por empréstimo para o Palmeiras, mas clube paulista não aceitou os termos do acordo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2023 às 14:59

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 14:59

Andrey pertence ao Chelsea, mas ainda não possui licença de trabalho para jogar na Inglaterra
Andrey pertence ao Chelsea, mas ainda não possui licença de trabalho para jogar na Inglaterra Crédito: Twitter Chelsea/Reprodução
Depois de recusar a primeira proposta, o jogador voltou atrás e aceitou o parcelamento da dívida proposto pelo clube.
O pagamento da dívida será feito no fim de março, abril e maio, em três parcelas. Andrey mudou de ideia pela vontade de retornar ao Vasco. A notícia foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo UOL.
O jogador considerava o pagamento integral mais justo, e que isso já deveria ter sido feito. No entanto, o Vasco não mostrou alternativas além das três parcelas e o jovem seguiu o coração.
O Chelsea vai arcar com 100% dos salários de Andrey no período de empréstimo. Ele fica no Vasco até o dia 1º de julho, quando retorna para fazer a pré-temporada no clube inglês.
O UOL apurou que o jovem está no Rio de Janeiro e deve se apresentar ao Vasco nesta semana. Ele vai assinar o acordo de pagamento com o clube, que está alinhando o contrato com o jurídico.

A dívida

A dívida do Vasco diz respeito a 30% da venda do jogador ao próprio Andrey. Esse valor deveria ter sido pago em até 10 dias úteis depois do repasse do Chelsea, o que não foi feito.

Desistência do Palmeiras e negociação

Andrey estava praticamente fechado com o Palmeiras, mas o clube não aceitou as exigências do Chelsea para ter o jogador. O Vasco, por outro lado, está de acordo.
A diretoria inglesa tem a intenção que o volante dispute o Mundial sub-20 e se apresente no dia 01/07, para começar a pré-temporada.
Como Andrey está sem visto de trabalho para atuar na Inglaterra, o Palmeiras era tido como favorito por disputar a Libertadores, competição que dá mais pontuação para assegurar o documento.
Em janeiro, o Cruzmaltino acertou a venda dos direitos do jogador ao Chelsea.
A negociação pode alcançar até 23 milhões de euros (R$ 125,5 milhões) 15 milhões de euros (R$ 82 milhões) fixos, além de outros cerca de 8 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) em objetivos.
O Chelsea já fez o repasse da primeira parcela da negociação. A segunda será em janeiro de 2024.

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