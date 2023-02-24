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Longe da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti acredita que seguirá no comando do Real Madrid em 2024

Essa foi mais uma declaração do treinador, atual sonho de consumo da CBF, que o distancia da Seleção Brasileira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2023 às 20:02

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 20:02

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid
Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid Crédito: Divulgação
Toda véspera de jogo do Campeonato Espanhol é a mesma coisa: Carlo Ancelotti é questionado se a distância de oito pontos para o líder Barcelona é recuperável e se a perda do título para o arquirrival pode abreviar sua passagem no clube merengue. Nesta sexta-feira (24), antes do clássico com o Atlético de Madrid, mais uma vez ele ignorou a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira no meio do ano ao dizer que confia que cumprirá seu contrato até o fim da temporada 2024.
"Você fica no Real na próxima temporada?", foi questionado Ancelotti. "Acho que sim, sim (que permaneço), e estou bem tranquilo", disse, em entrevista coletiva, completando: "Não preciso renovar meu contrato, já foi feito", frisou, sobre o acordo assinado até julho de 2024. "Basta eu fazer uma coisa: ganhar jogos."
A boa vitória sobre o Liverpool, por 5 a 2, na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, é um bom escudo para Ancelotti diante da impaciência por conquistas do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.
"Todos sabem da importância da taça da Liga dos Campeões da Europa para este clube. Mas isso não significa que não vamos lutar por tudo, também pelo Campeonato Espanhol", afirmou Ancelotti. "Vamos colocar toda a nossa energia nisso, sem saber dizer o motivo de o time ter mais sucesso na Europa.
Apesar de falar em permanência na Espanha, a CBF está bastante confiante em acordo com o técnico italiano e até efetivou Ramon Menezes, do time sub-20, para os amistosos de março, enquanto aguarda o fim da temporada europeia para tê-lo no comando da seleção.

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