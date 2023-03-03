Mais de 5 mil ingressos vendidos para Botafogo x Resende no Kleber Andrade

Em janeiro de 2020, o Botafogo venceu o Vitória em amistoso no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Classificado na Copa do Brasil, o Botafogo agora pode voltar todas as suas atenções para o Campeonato Carioca. E neste domingo (5), o time alvinegro enfrenta o Resende no Kleber Andrade, às 16h, no Kleber Andrade, em Cariacica. Partida em que os botafoguenses que moram no Espírito Santo terão oportunidade de acompanharem o time de perto. Mais de cinco mil ingressos já foram vendidos para o duelo.

E o jogo em terras capixabas vale muito para o Botafogo. Na quinta colocação, o Glorioso entra com a obrigação da vitória para poder retornar ao G-4 da competição e ficar mais perto da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Mas para isso, além de ter que fazer sua parte em vencer o Resende, o Alvinegro vai precisar contar com um tropeço do Vasco ou do Volta Redonda para conseguir subir na tabela.

A favor do Fogão o fato de jogar contra o pior ataque e a segunda pior defesa do Campeonato Carioca. Em nove jogos, o Resende marcou apenas três gols, e foi vazado 18 vezes. Não à toa ocupa a vice-lanterna da competição.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos on-line no site lebillet e também estão sendo comercializados em alguns pontos físicos. Segue a lista:

Lojas Origens (Orla de Camburi, Praia do Canto, Shopping Vitória, Praia da Costa e Shopping Vila Velha)

Eletrotintas (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica)

Ademar Cunha (Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari)



Lixo Esportes (Linhares)