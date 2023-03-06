Joia do Botafogo, Matheus Nascimento valoriza o apoio da torcida capixaba

Matheus Nascimento comemora gol pelo Botafogo, no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silca

Autor do gol que sacramentou o triunfo alvinegro, o atacante Matheus Nascimento destacou a força da torcida. “É uma grande felicidade jogar aqui. O Espírito Santo tem vários botafoguenses e sempre fico feliz de vir aqui e marcar gols. É importante para mim e para o Botafogo também”, contou o atleta que já havia atuado no Kleber Andrade pela Seleção Brasileira sub-20, em 2022.

Mas toda relação de torcedor e time é composta por amor e ódio. Por conta do baixo desempenho em jogadas consideradas simples, o torcedor alvinegro vaiou a equipe em alguns momentos na primeira etapa. Sobre essa postura da torcida, o treinador Luís Castro afirmou que “isso faz parte do amor que se tem a um clube”.

“A torcida do Botafogo é sempre fantástica. Gosto muito da forma como se entregam de maneira emocional e como se entregam ao jogo por terem um sentimento grande pelo clube. Quando gostam aplaudem, e quando não gostam reclamam. O amor tem dessas coisas”, disse o comandante português.