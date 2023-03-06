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Futebol

Joia do Botafogo, Matheus Nascimento valoriza o apoio da torcida capixaba

Atacante do Glorioso voltou a marcar após 297 dias sem balançar as redes pelo clube carioca. Após desencantar no Kleber Andrade, jogador destacou a presença dos botafoguenses no estádio
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 mar 2023 às 10:20

Publicado em 06 de Março de 2023 às 10:20

Matheus Nascimento comemora gol pelo Botafogo, no Kleber Andrade, em Cariacica
Matheus Nascimento comemora gol pelo Botafogo, no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silca
A torcida do Botafogo marcou presença na vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Resende, no Kleber Andrade, em Cariacica. O apoio incondicional contagiou os jogadores que ficaram felizes com o apoio que veio das arquibancadas.
Autor do gol que sacramentou o triunfo alvinegro, o atacante Matheus Nascimento destacou a força da torcida. “É uma grande felicidade jogar aqui. O Espírito Santo tem vários botafoguenses e sempre fico feliz de vir aqui e marcar gols. É importante para mim e para o Botafogo também”, contou o atleta que já havia atuado no Kleber Andrade pela Seleção Brasileira sub-20, em 2022.
Mas toda relação de torcedor e time é composta por amor e ódio. Por conta do baixo desempenho em jogadas consideradas simples, o torcedor alvinegro vaiou a equipe em alguns momentos na primeira etapa. Sobre essa postura da torcida, o treinador Luís Castro afirmou que “isso faz parte do amor que se tem a um clube”.
“A torcida do Botafogo é sempre fantástica. Gosto muito da forma como se entregam de maneira emocional e como se entregam ao jogo por terem um sentimento grande pelo clube. Quando gostam aplaudem, e quando não gostam reclamam. O amor tem dessas coisas”, disse o comandante português.
O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (8) para enfrentar a Portuguesa em jogo válido pela 11ª rodada do Estadual. Na quinta colocação da competição, O Botafogo precisa vencer e torcer por tropeços de Vasco ou Volta Redonda para garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

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