Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Vasco vence o Flamengo e evita título do rival na Taça Guanabara
Clássico Carioca

Vasco vence o Flamengo e evita título do rival na Taça Guanabara

Flamengo entrou como favorito no Maracanã, mas Vasco foi mais consistente para conquistar a vitória no Clássico dos Milhões
Publicado em 05 de Março de 2023 às 20:41

Pumita Rodríguez foi o autor do único gol da partida entre Flamengo e Vasco Crédito: Daniel Ramalho / CRVG
Com gol de Pumita Rodríguez, o Vasco venceu o Flamengo por 1 a 0, no clássico disputado na noite deste domingo (5), no Maracanã. O jogo foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, a penúltima antes do término da fase de classificação. A vitória vascaína evitou o título antecipado do Flamengo na Taça Guanabara. Derrotado pela primeira vez neste estadual, o time de Vitor Pereira ainda é o líder, com 23 pontos.
Mas vai ter que decidir quem termina em primeiro lugar na rodada final, em um confronto direto com o Fluminense, quarta-feira, às 21h10.
Para o Vasco, o jogo foi crucial para as pretensões de classificação. O time treinado por Mauricio Barbieri manteve o terceiro lugar, com 20 pontos. O cenário, ao mesmo tempo, deixa o Botafogo fora da zona de classificação para as semifinais.
No confronto particular entre os uruguaios, Arrascaeta tem mais nome para ser cotado como protagonista do clássico. Mas coube ao lateral-direito Puma Rodríguez resolver o jogo e de forma improvável.
Pumita fez o gol do jogo aos 3 minutos do segundo tempo em um chute de muito longe. A bola sobrou na região central do campo e ele não quis nem saber: acertou uma paulada no canto de Santos.
O clássico marcou a reestreia de Andrey Santos no meio-campo do Vasco. O jogador de 18 anos foi vendido pelo próprio cruz-maltino ao Chelsea, mas retornou por empréstimo até o meio do ano.
Com a bola, Andrey não se destacou tanto, já que a trinca de meio-campistas do Vasco viu um Flamengo com mais posse de bola. A dedicação de Andrey e dos outros dois titulares no setor  Rodrigo e Jair  foi mais na marcação, preenchendo espaços e forçando o rubro-negro a tentar jogadas pelos lados.
Foi o primeiro jogo de Andrey desde a convocação para a seleção principal. Ele está na lista do técnico Ramon Menezes, com quem foi campeão sul-americano sub-20, para o amistoso contra Marrocos.
Santos defende pênalti após críticas
O goleiro Santos, do Flamengo, defendeu um pênalti. Assim, o clássico contra o Vasco trouxe uma espécie de volta por cima para ele, apesar do resultado.
Santos foi alvo de críticas nas últimas semanas por conta do desempenho instável na temporada. A proporção da chiadeira da torcida cresceu com o fato de ele não ter defendido um pênalti sequer na disputa contra o Independiente Del Valle. O Fla ficou com o vice.
A defesa de Santos foi importante contra o Vasco para manter o Fla vivo no jogo. Era um momento complicado da partida, aos 26 minutos do segundo tempo, quando ele pegou a cobrança de Pedro Raul.
Santos chegou à segunda defesa e 19 cobranças contra ele desde que chegou ao Fla, considerando disputas de pênaltis e batidas durante os jogos. A outra defesa foi no Mundial de Clubes, frente ao Al-Ahly.

Flamengo 0 x 1 Vasco

  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Quando: domingo (5), às 18h10
  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo (Fifa-RJ) e Thiago Farinha (RJ)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
  • Cartões amarelos: Gerson, Ayrton Lucas (FLA); Lucas Piton, Léo, Jair (VAS)
  • Gols: Puma Rodríguez, do Vasco, aos 3 minutos do segundo tempo.
  • FLAMENGO: Santos, Varela (Matheuzinho), David Luiz (Pablo), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Everton Cebolinha), Vidal (Matheus Gonçalves), Gerson, Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta; Gabigol. Técnico: Vítor Pereira.
  • VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Miranda (Capasso), Léo e Lucas Piton; Rodrigo (Marlon Gomes), Jair (Barros), Andrey Santos, Alex Teixeira (Nenê) e Gabriel Pec (Figueiredo); Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados