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Desfalque

Médico da seleção diz que Neymar não teria condições de encarar Marrocos

Atacante brasileiro teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito na partida entre Paris Saint-Germain e Lille, que o tirou do amistoso e do jogo de volta da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mar 2023 às 18:29

Publicado em 03 de Março de 2023 às 18:29

Neymar tem convivido com lesões que o tiraram de jogos importantes dos últimos anos
Neymar tem convivido com lesões que o tiraram de jogos importantes dos últimos anos Crédito: Gabriela Biló/Folhapress
Ramon Menezes convocou apenas 11 jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Catar, e entre as ausências a que chamou mais a atenção foi a do mesmo de sempre: Neymar. O atacante do PSG se recupera de lesão e, segundo a comissão técnica da seleção, não estaria apto para o jogo com o Marrocos, no próximo dia 25.
"Ele teve uma entorse no tornozelo direito e não terá condições clínicas", disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar. Neymar se lesionou em 19 de fevereiro, no jogo com o Lille, pelo Campeonato Francês. Ele foi diagnosticado com lesão ligamentar e deverá inclusive ser desfalque do PSG na próxima semana, diante do Bayer, pela Liga dos Campeões. "Sob nossa perspectiva, ele não teria condições de atuar (com o Marrocos)", acrescentou Lasmar.
A ausência do atacante por lesão mantém a incerteza sobre a manutenção dele como principal liderança técnica da seleção para o atual ciclo de Copa do Mundo. Após a eliminação para a Croácia no Mundial do Catar, o próprio jogador declarou que "não sabia se iria voltar".
Indagado se convocaria Neymar para enfrentar o Marrocos caso o atacante tivesse condições de jogo, Ramon Menezes deu uma resposta indireta. "Não precisa nem falar sobre ele, tecnicamente a gente sabe o jogador que é e o que ele pode oferecer à seleção", comentou o técnico interino da seleção principal. "Mas quem cuidou disso foi o doutor Rodrigo, não conversei com o Neymar."

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