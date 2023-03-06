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Deu ruim!

Richarlison tenta paquerar Jade Picon e é exposto por irmão da atriz

Capixaba usou as redes sociais para chamar Léo Picon de cunhado, mas irmão da influenciadora parece não ter gostado da tentativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2023 às 09:47

Publicado em 06 de Março de 2023 às 09:47

Richarlison tentou paquerar Jade Picon ao mandar mensagem para irmão da atriz
Richarlison tentou paquerar Jade Picon ao mandar mensagem para irmão da atriz Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O capixaba Richarlison protagonizou uma cena inusitada nas redes sociais neste fim de semana. O atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira chamou Leo Picon, irmão da atriz e influenciadora Jade Picon, de ‘cunhado’, após Leo publicar uma série de fotos com a irmã.
Aparentemente, o irmão mais velho da influenciadora não gostou da brincadeira do jogador e parou de seguir o atleta no Instagram. Leo usou os stories da rede social para mostrar a cantada do capixaba, e o momento em que deixou de seguir Richarlison.
Jade e o irmão passaram o domingo (5) juntos em uma praia paradisíaca e realizaram caminhadas na região, registrando o momento nas redes.
Richarlison chamou Léo Picon de cunhado
Richarlison chamou Léo Picon de cunhado Crédito: Reprodução / Instagram
Léo Picon deixou de seguir o jogador capixaba
Léo Picon deixou de seguir o jogador capixaba Crédito: Reprodução / Instagram

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