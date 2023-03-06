Luís Castro sobre vitória do Botafogo: “Fizemos o que deveria ser feito”

O Alvinegro vinha de três partidas sem vitória e chegou a ser vaiado pelos torcedores por não conseguir construir jogadas de efeito no Kleber Andrade. Em entrevista coletiva após o jogo, Luís Castro analisou a partida e apontou pontos que precisam de correção em seu elenco.

Quando perguntado sobre o que o torcedor pode esperar do Botafogo para a sequência da temporada, Luís sinalizou que o foco é um melhor desenvolvimento da equipe. “Uma equipe que ganha hoje, não vai ganhar para sempre. E a que perde, não vai perder sempre. O futebol é isso, sempre com essa variabilidade ao longo da temporada e no Brasil isso fica ainda mais evidente, por ter torneios sempre competitivos. O que é bom nesse momento é que fizemos nossa obrigação”, analisou.