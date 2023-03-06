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Futebol

Luís Castro sobre vitória do Botafogo: “Fizemos o que deveria ser feito”

Treinador português afirmou que seu elenco precisa de mais constância para a sequência de 2023, e que o Botafogo cumpriu sua obrigação no Kleber Andrade

Publicado em 06 de Março de 2023 às 15:00

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 mar 2023 às 15:00
Luís Castro afirmou que o Botafogo fez sua obrigação no Kleber Andrade
Luís Castro afirmou que o Botafogo fez sua obrigação no Kleber Andrade Crédito: Vitor Silva / BRF
Após a vitória de 2 a 0 do Botafogo sobre o Resende, na tarde deste domingo (5), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o técnico português Luís Castro foi categórico ao dizer que o Botafogo foi pouco consistente, apesar do resultado positivo.
O Alvinegro vinha de três partidas sem vitória e chegou a ser vaiado pelos torcedores por não conseguir construir jogadas de efeito no Kleber Andrade. Em entrevista coletiva após o jogo, Luís Castro analisou a partida e apontou pontos que precisam de correção em seu elenco.
“Foi uma partida pouco consistente. E com esses altos e baixos ao longo do jogo, penso que poderíamos ter feito melhor, e temos obrigação de fazer melhor”, disse o treinador.
Quando perguntado sobre o que o torcedor pode esperar do Botafogo para a sequência da temporada, Luís sinalizou que o foco é um melhor desenvolvimento da equipe. “Uma equipe que ganha hoje, não vai ganhar para sempre. E a que perde, não vai perder sempre. O futebol é isso, sempre com essa variabilidade ao longo da temporada e no Brasil isso fica ainda mais evidente, por ter torneios sempre competitivos. O que é bom nesse momento é que fizemos nossa obrigação”, analisou.

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