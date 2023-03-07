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Na bronca

Com xingamentos a Gabigol, torcedores fazem protesto na frente do CT do Flamengo

No último treino antes do jogo com o Fluminense, o Flamengo reforçou a segurança na porta do CT para evitar problemas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2023 às 11:36

Publicado em 07 de Março de 2023 às 11:36

Cerca de 30 torcedores protestaram na entrada do Ninho do Urubu
Cerca de 30 torcedores protestaram na entrada do Ninho do Urubu Crédito: Reprodução / Twitter
A manhã desta terça-feira (7) no Ninho do Urubu foi de protestos de torcedores. No último treino antes do jogo com o Fluminense, o Flamengo reforçou a segurança na porta do CT para evitar problemas. Léo Pereira parou para conversar com o grupo.
O time rubro-negro reforçou a segurança no Ninho desde cedo, em um esquema parecido com o que costuma fazer no AeroFla. Diversos carros de polícia e grades cercavam o local. Os funcionários foram avisados para chegarem mais cedo ao local. Desta forma, evitariam contato com os torcedores, mas estima-se que cerca de 30 pessoas estiveram na entrada do CT.
O zagueiro Leo Pereira chegou a parar o carro, abriu a janela e conversou com os rubro-negros que foram protestar. "Vamos jogar bola, mano. Vai ser todo ano essa porr*? Já perdemos três títulos, perdemos para o Vasco. O que está acontecendo com o Flamengo? A gente 6h da manhã na rua para apoiar vocês. Vamos jogar bola. O que vocês querem da vida? Salário está em dia", disse um deles.
Presidente da Raça Rubro-Negra, Anderson Macula liberou a entrada do jogador em seguida. Ele agradeceu o zagueiro por ter parado e frisou que não está jogando. Léo vinha se recuperando de lesão.
Gabigol também foi cobrado e chamado de "omisso". O atacante, porém, entrou direto. Não houve até o momento registro de violência por parte do grupo.

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