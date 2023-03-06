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Tragédia

Morre torcedor internado após briga entre torcidas de Flamengo e Vasco

Bruno Macedo dos Santos esteve envolvido na briga entre torcedores antes do clássico e chegou a dar entrada no hospital, mas não resistiu

Publicado em 06 de Março de 2023 às 15:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mar 2023 às 15:56
Torcidas organizadas de Flamengo e Vasco entraram em confronto nas proximidades do Maracanã
Torcidas organizadas de Flamengo e Vasco entraram em confronto nas proximidades do Maracanã Crédito: Reprodução
Um dos homens que estavam internados após a briga entre torcedores de Flamengo e Vasco, ocorrida antes do clássico realizado no domingo no Maracanã, morreu no fim da manhã desta segunda-feira. Bruno Macedo dos Santos havia sido levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos
Ao todo, oito pessoas deram entrada no Souza Aguiar na noite de domingo devido a brigas entre torcedores dos dois clubes. No início da tarde desta segunda, três deles permaneciam internados - dois em estado grave -, três já haviam recebido alta e um deixou o hospital por vontade própria.
O tumulto generalizado ocorreu pouco mais de uma hora antes de iniciar a partida, válida pelo Campeonato Carioca e vencida pelo Vasco por 1 a 0. A briga aconteceu no bairro de São Cristóvão, que fica próximo ao Maracanã. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM e da UPP Mangueira atuaram no tumulto.
Devido à rivalidade entre os torcedores, a Polícia Militar mobilizou 600 homens de diferentes batalhões para atuar apenas na região do Maracanã, incluindo equipes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), do Batalhão de Choque (BPChq) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).
Mesmo assim, atos de violência foram registrados em diferentes pontos. Além da briga generalizada em São Cristóvão, a PM informou que apreendeu junto a uniformizados de Flamengo e Vasco cerca de 50 pedaços de madeira, nove barras de ferro, cinco bombas caseiras, fogos de artifício, soco-inglês e artefato explosivo nos bairros do Maracanã e de Madureira. Disparos de arma de fogo foram registrados em dois momentos e em locais distintos.
Os casos são investigados pela 17ª DP e 18ª DP.

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