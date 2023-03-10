O Botafogo está próximo de jogar novamente no Espírito Santo. Segundo informações da Rádio Tupi, o clube está acertando os últimos detalhes para confirmar a partida contra o Brasiliense, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, para ser realizada no Kleber Andrade, Cariacica. O confronto está marcado para ser realizado na próxima quarta-feira (15), às 20h.
A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) para confirmar se houve sondagem para que a partida seja realizada no Estado. Em nota, a secretaria afirmou que foi sondada sobre a possibilidade do Estádio Estadual Kleber Andrade receber a partida entre Botafogo e Brasiliense. Entretanto, ainda não houve um pedido oficial.
Caso seja confirmado no Kleber Andrade, esse será o segundo jogo do Botafogo no Espírito Santo em menos de um mês. O Glorioso enfrentou no último domingo (5) a equipe do Resende, vencendo pelo placar de 2 a 0. Na ocasião, 6.668 torcedores compareceram para assistir o Alvinegro.
Botafogo x Brasiliense deve acontecer no Kleber Andrade