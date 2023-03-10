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Botafogo x Brasiliense deve acontecer no Kleber Andrade

Confronto contra o Brasiliense, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, está próximo de ser realizado no Espírito Santo

Publicado em 10 de Março de 2023 às 08:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2023 às 08:06
Botafogo X Resende
Torcida do Botafogo presente no Estádio Kleber Andrade para apoiar a equipe Crédito: Carlos Alberto Silva
O Botafogo está próximo de jogar novamente no Espírito Santo. Segundo informações da Rádio Tupi, o clube está acertando os últimos detalhes para confirmar a partida contra o Brasiliense, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, para ser realizada no Kleber AndradeCariacica. O confronto está marcado para ser realizado na próxima quarta-feira (15), às 20h.
A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) para confirmar se houve sondagem para que a partida seja realizada no Estado. Em nota, a secretaria afirmou que foi sondada sobre a possibilidade do Estádio Estadual Kleber Andrade receber a partida entre Botafogo e Brasiliense. Entretanto, ainda não houve um pedido oficial.
Caso seja confirmado no Kleber Andrade, esse será o segundo jogo do Botafogo no Espírito Santo em menos de um mês. O Glorioso enfrentou no último domingo (5) a equipe do Resende, vencendo pelo placar de 2 a 0. Na ocasião, 6.668 torcedores compareceram para assistir o Alvinegro.
Botafogo x Brasiliense deve acontecer no Kleber Andrade

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