Vergonha

Botafogo perde para a Portuguesa e é eliminado do Campeonato Carioca

Com o resultado, o Glorioso ficou na 5ª colocação da Taça Guanabara, com os mesmos 19 pontos. Agora, no segundo turno, os alvinegros vão disputar a Taça Rio, com os times que terminarem entre o 5° e 8° lugar

Publicado em 08 de Março de 2023 às 23:49

Agência FolhaPress

Botafogo perdeu para a Portuguesa e foi eliminado do Campeonato Carioca Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo perdeu por 1 a 0 para a Portuguesa-RJ nesta quarta-feira (8), pela 11ª rodada, e foi eliminado do Campeonato Carioca. O único gol da partida foi marcado por Anderson Rosa.
Com o resultado, o Botafogo ficou na 5ª colocação da Taça Guanabara, com os mesmos 19 pontos. Agora, no segundo turno, os alvinegros vão disputar a Taça Rio, com os times que terminarem entre o 5º e 8º lugar.
A equipe de Luís Castro dependia apenas de si, já que o Volta Redonda empatou por 3 a 3 com o Boavista -- assim, o Tricolor de Aço assegurou sua vaga na próxima fase, somando 20 pontos. Fluminense (campeão da Taça Guanabara), Flamengo (vice) e Vasco (3º) são as outras equipes classificadas para as semifinais do Cariocão.
Os jogadores do Botafogo pareciam pressionados e começaram o jogo com muito nervosismo. As melhores chances da primeira etapa vieram com a Portuguesa, que investiu nos contra-ataques aproveitando diversos erros de passe do adversário. E o gol saiu aos 42 minutos.  Joazi cruzou para a área, Lucas Silva escorou de cabeça para trás e Anderson Rosa disparou um chute forte no cantinho.
Ainda no intervalo, parte da torcida botafoguense cantou "time sem vergonha" nas arquibancadas do Raulino de Oliveira, devido ao rendimento ruim do time no primeiro tempo. Cantos de protestos contra Luís Castro e John Textor também foram ouvidos.
A situação foi diferente na segunda etapa, com o Botafogo melhor e pressionando mais os visitantes. No entanto, não foi suficiente para alterar o resultado. 

