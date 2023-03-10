Oficial! CBF confirma partida do Botafogo no Kleber Andrade pela Copa do Brasil

Com gols de Carlos Alberto e Matheus Nascimento, o Botafogo venceu o Resende por 2X1 no Estádio Kleber Andrade, Cariacica. Crédito: Carlos Alberto Silva

É oficial! O Botafogo vai enfrentar o Brasiliense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na próxima quarta-feira (15), às 20h, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Como o Nilton Santos, estádio do Botafogo, está fechado para a troca do gramado, o alvinegro optou por retornar ao Espírito Santo após a partida realizada no último domingo (5), pelo Campeonato Carioca.

O Botafogo chegou até a segunda fase da Copa do Brasil após um empate conturbado em 1 a 1, contra o Sergipe. Nessa partida, não há a vantagem do empate e o clube classificado vai faturar R$ 2,1 milhões, além da vaga na terceira fase.