Governo do Rio proíbe cinco organizadas em estádios: 'Organizações criminosas'

Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Twitter @maracana

As semifinais do Campeonato Carioca começam no domingo (12), com Volta Redonda x Fluminense e com o clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, na segunda-feira (13). Em reunião para decisão do esquema de segurança com dirigentes, a Polícia Militar, a Federação Carioca de Futebol (Fferj) e o Ministério Público, foi decidido que não haverá torcida única, mas cinco organizadas dos grandes do estado estão proibidas de frequentarem os estádios. O Governador Cláudio Castro revelou que elas foram enquadradas como "organizações criminosas."

"A torcida Raça Rubro-Negra, a torcida Jovem do Fla, a Força Jovem do Vasco, a Young do Flu e a Fúria do Botafogo são torcidas organizadas que já estão excluídas e elas têm a proibição agora de frequentar qualquer jogo, é uma decisão judicial", afirmou o governador Cláudio Castro após a reunião.

E revelou que os brigões das uniformizadas responderão pelos crimes cometidos. "Elas tinham sido suspensas e agora por causa de outros atos, todas de alguma forma estão indeterminadamente proibidas de frequentar estádio. Também decidimos a abertura e um enquadramento de todos esses brigões. A partir de agora, serão marcados em um inquérito, enquadrando eles como organização criminosa."