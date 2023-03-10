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Restrições

Governo do Rio proíbe cinco organizadas em estádios: 'Organizações criminosas'

A decisão veio após a briga entre vascaínos e flamenguistas no domingo passado, no qual uma pessoa acabou morta após ser atingida com um tiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mar 2023 às 17:25

Publicado em 10 de Março de 2023 às 17:25

Maracanã deve voltar a receber torcedores do Flamengo
Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Twitter @maracana
As semifinais do Campeonato Carioca começam no domingo (12), com Volta Redonda x Fluminense e com o clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, na segunda-feira (13). Em reunião para decisão do esquema de segurança com dirigentes, a Polícia Militar, a Federação Carioca de Futebol (Fferj) e o Ministério Público, foi decidido que não haverá torcida única, mas cinco organizadas dos grandes do estado estão proibidas de frequentarem os estádios. O Governador Cláudio Castro revelou que elas foram enquadradas como "organizações criminosas."
A decisão veio após a briga entre vascaínos e flamenguistas no domingo passado, antes e depois do clássico, no qual uma pessoa acabou morta após ser atingida com um tiro no bairro de São Cristóvão, próximo de São Januário, quando os vascaínos se preparavam para ir ao Maracanã. Na saída do estádio houve mais tumulto e oito pessoas acabaram no hospital.
"A torcida Raça Rubro-Negra, a torcida Jovem do Fla, a Força Jovem do Vasco, a Young do Flu e a Fúria do Botafogo são torcidas organizadas que já estão excluídas e elas têm a proibição agora de frequentar qualquer jogo, é uma decisão judicial", afirmou o governador Cláudio Castro após a reunião.
E revelou que os brigões das uniformizadas responderão pelos crimes cometidos. "Elas tinham sido suspensas e agora por causa de outros atos, todas de alguma forma estão indeterminadamente proibidas de frequentar estádio. Também decidimos a abertura e um enquadramento de todos esses brigões. A partir de agora, serão marcados em um inquérito, enquadrando eles como organização criminosa."
A reunião ainda definiu quem serão os árbitros. No domingo, em Volta Redonda x Fluminense, às 18 horas, no Raulino de Oliveira, apita Yuri Elino Ferreira da Cruz. Já o clássico de segunda-feira, entre Flamengo x Vasco, no Maracanã, terá Wagner do Nascimento Magalhães como juiz principal. Os jogos de volta foram agendados para o outro fim de semana, sem dias definidos.

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