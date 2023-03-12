Capixaba evitou comprar enxoval de bebê antes de morte de grávida no RJ

Diogo Viola de Nadai é suspeito de m Letycia Peixoto Fonseca; a gestante foi morta a tiros na última quinta-feira, em Campos Crédito: Reprodução

A mãe da engenheira grávida assassinada em Campos dos Goytacazes (RJ) no último dia 2 de março declarou à polícia que o capixaba Diogo Viola de Nadai evitou comprar o enxoval do bebê do casal, mesmo com o fim da gestação se aproximando. As informações foram apuradas pelo jornal Extra e divulgadas neste domingo (12).

Segundo Cintia Pessanha Fonseca, mãe de Letycia Peixoto Fonseca, o companheiro da filha tinha comportamentos estranhos, como não permitir que as roupas dele fossem levadas para o apartamento novo que dividiria com a vítima. Diogo Viola de Nadai foi preso na última terça-feira (7), suspeito de ser o mandante da morte da engenheira grávida.

“Eles já tinham levado todos os móveis, só faltava desmontar o armário e levar as roupas para o outro apartamento. As roupas da Letycia foram colocadas em malas para levarmos, e pensamos que seria lógico levar tudo dele também. Mas a Letycia disse que ele pediu para deixar as roupas dele por último. Eu não entendi nada. Não eram peças específicas. Ele pediu para deixar toda a roupa dele no antigo apartamento”, declarou a mãe da vítima em depoimento.

O Extra apurou que, enquanto Letycia estava empolgada com a nova residência, o companheiro não esboçava animação e não teria ajudado com a mudança, que estava sendo finalizada na semana em que a jovem foi morta.

Ainda segundo o Extra, o suspeito sequer sabia dizer o nome da rua em que moraria com Letycia. Ele estava há oito anos com ela, mas era casado com outra mulher . Em depoimento prestado à polícia, o suspeito não soube dizer o nome da rua onde iria morar com a jovem.

Em uma conversa de Diogo com Letycia reproduzida no inquérito ao qual o Extra teve acesso, a grávida envia fotos do novo apartamento para Diogo e comenta que “já está parecendo uma casa”. Diogo responde à mensagem com dois corações. Cintia relata que, nessa ocasião, a jovem queria até dormir no imóvel de tão animada com a mudança. Com o enxoval e itens do bebê era o mesmo tipo de comportamento, segundo a mãe dela.

“Eu achava muito estranho essa maneira de ele dizer sempre que ia dar tempo, que não precisava comprar coisas para o bebê, que ele ia comprar nos Estados Unidos. Eu falava: ‘Diogo, mas o bebê não vai demorar para nascer’, e ele sempre me pedia calma”, pontuou Cintia.