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Sul do ES

Halo solar chama a atenção no céu de Itapemirim; entenda fenômeno

O fenômeno, que parece com um arco-íris ao redor do sol, foi registrado na manhã deste domingo (12)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

12 mar 2023 às 17:27

Publicado em 12 de Março de 2023 às 17:27

O fenômeno halo solar chamou a atenção do motorista Clébio Leal Ferreira, de 49 anos, na manhã deste domingo (12), no bairro Jardim Paulista, em Itapemirim, no Sul do Estado.
Clébio descreveu o fenômeno como um círculo entre o sol e uma sombra. Para ele, observar esse acontecimento foi um momento histórico. “A sombra no sol”, falou em um vídeo registrado pelo morador da região.
De acordo com o Portal Climatempo, o halo solar é um dos fenômenos ópticos, como arco-íris, irisação e o raio crepuscular. Ao se formar, o fenômeno se parece com um arco-íris ao redor do sol e só se forma se o disco solar estiver envolto em uma camada de nuvens altas, do tipo cirrustratus.
Esse tipo de nuvem fica a uma altitude entre 6 km e 10 km e se assemelha a um fino véu esbranquiçado envolvendo completamente o sol ou a lua. São formadas por pequeninos cristais de gelo com forma de hexágono (seis lados). Quando os raios solares encontram estes cristais, ocorre o fenômeno físico da refração. Os cristais de gelo funcionam como prismas e fazem a separação da luz branca em diversas cores.
Ainda conforme informações do Climatempo, o halo solar é um fenômeno que pode ocorrer em qualquer época do ano e em qualquer lugar, mas só se forma se as nuvens cirrustratus estiverem presentes no lugar. Se há lua cheia e uma camada de cirrustratus passando, então pode acontecer a formação do halo lunar, mas esse é mais difícil de fotografar.

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