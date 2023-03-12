Halo solar chama a atenção no céu de Itapemirim; entenda fenômeno

O fenômeno halo solar chamou a atenção do motorista Clébio Leal Ferreira, de 49 anos, na manhã deste domingo (12), no bairro Jardim Paulista, em Itapemirim , no Sul do Estado

Clébio descreveu o fenômeno como um círculo entre o sol e uma sombra. Para ele, observar esse acontecimento foi um momento histórico. “A sombra no sol”, falou em um vídeo registrado pelo morador da região.

cirrustratus. De acordo com o Portal Climatempo , o halo solar é um dos fenômenos ópticos, como arco-íris, irisação e o raio crepuscular. Ao se formar, o fenômeno se parece com um arco-íris ao redor do sol e só se forma se o disco solar estiver envolto em uma camada de nuvens altas, do tipo

Esse tipo de nuvem fica a uma altitude entre 6 km e 10 km e se assemelha a um fino véu esbranquiçado envolvendo completamente o sol ou a lua. São formadas por pequeninos cristais de gelo com forma de hexágono (seis lados). Quando os raios solares encontram estes cristais, ocorre o fenômeno físico da refração. Os cristais de gelo funcionam como prismas e fazem a separação da luz branca em diversas cores.