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“Marés de Sizígia”

Morador se surpreende com fenômeno de maré muito baixa em Piúma

Segundo o secretário de Agricultura e Pesca do município, a cena deve ocorrer até a próxima quarta-feira (8); veja o que causou o "recuo"
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 mar 2023 às 18:14

Publicado em 03 de Março de 2023 às 18:14

Um morador se surpreendeu com um fenômeno de maré muito baixa em Piúma, no litoral Sul do Estado, que aconteceu na última quarta-feira (1º), na Praia de Piúma, que fica entre a Ilha do Gambá e Ilha do Meio.
Segundo o secretário de agricultura e pesca do município, Rosemarcio Calenzane, esse é um fato que deve ocorrer até a próxima quarta-feira (8), pela manhã. “Essa maré tem a característica de baixar muito e subir muito também”, informou.
O secretário falou, ainda, que esse fenômeno é conhecido como “Marés de Sizígia”. “Geralmente acontece em dia de lua cheia, as famosas águas de março”, contou.
De acordo com oceanógrafo Paulo Rodrigues, esse fenômeno ocorre próximo tanto ao período de lua cheia quanto de lua nova. 
Ele ressaltou que esse não é um acontecimento incomum, pois pode acontecer várias vezes ao ano. "Depende de condições ambientais que podem causar maior ou menor amplitude da água, como massa de água da costa, vento, pressão atmosférica", listou. 

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