Tamanduá aparece em coqueiro na praia de Piúma e chama a atenção

(confira abaixo). O professor de Geografia Arthur da Costa Orlando é de Minas Gerais e veio passar férias no litoral capixaba. Enquanto aproveitava a praia, ele viu o animal no coqueiro e registrou a cena

Tamanduá é resgatado após subir em coqueiro de praia em Piúma

"Chamaram o Corpo de Bombeiros e eles tiveram uma certa dificuldade para tirar. Demoraram uns 50 minutos, porque toda vez o tamanduá subia de novo no coqueiro. Foi a distração da tarde na praia. Um monte de gente parou para olhar", contou o professor.

Comerciantes da região comentaram que o animal teria aparecido no local também pela manhã, mas ninguém conseguiu capturá-lo. "Tinha hora que ele descia de uma folha para tentar passar para outra árvore, mas subia no coqueiro de novo. Por fim, os bombeiros fizeram o resgate", afirmou Arthur.

Será que é o mesmo?

Nesta semana, um tamanduá-mirim foi flagrado na cidade. Ele estava circulando em uma área urbana, na manhã de quarta-feira (25), e foi resgatado Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O resgate aconteceu por volta das 11h da manhã. Após passar por uma avaliação da equipe da secretaria, foi observado que o animal estava apto para reintrodução ao seu meio ambiente. Ele foi levado e solto em uma Área de Preservação Ambiental (APA) de Piúma.

Prefeitura resgata tamanduá-mirim em Piúma Crédito: Divulgação | Prefeitura de Piúma

Na ocasião, os técnicos da secretaria fizeram um alerta para as pessoas que encontrarem animais silvestres de qualquer espécie. A orientação é para não se aproximar ou alimentar os animais, por riscos tanto para os humanos, quanto para os próprios bichos.

Caso algum animal silvestre seja visto em área urbana, residência, ambiente de trabalho ou em locais públicos de Piúma, a orientação da prefeitura é que o morador ligue para (28) 3520-1043.