Empresário fica ferido após ser atacado por cachorro em Piúma

O empresário Mike Klimaschevski, de 20 anos, foi atacado por um cachorro da raça rottweiler na tarde de sábado (11), no bairro Azareia, em Piúma, no Sul do Estado. Ele ficou com ferimentos nos braços, na perna, no abdômen, nas costas e em um dos dedos e precisou ser levado ao hospital.
O jovem explicou que estava passando por uma rua quando viu dois cachorros, sendo atacado por um deles. “Eu saí correndo, mas ele não parava de me atacar. Aí a dona veio e tirou o cachorro”, contou.
O empresário disse que não vai registrar boletim de ocorrência na polícia sobre o ataque. “Não vejo precisão, pois a dona prestou assistência no local”, afirmou.
Ele explicou ainda que a tutora do cachorro ajudou a levá-lo ao médico e a limpar o sangue na calçada.
Homem é atacado por cachorro rottweiler em Piúma
Após ser atacado, Mike foi atendido no Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde precisou tomar vacina antirrábica e fazer curativos. No momento, ele está em casa, de repouso, mas ressaltou que é importante as pessoas tomarem cuidado e redobrarem a atenção com os animais delas.
A reportagem procurou a Prefeitura de Piúma para saber se se o hospital fez notificação ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.