Empresário fica ferido após ser atacado por cachorro em Piúma

O empresário Mike Klimaschevski, de 20 anos, foi atacado por um cachorro da raça rottweiler na tarde de sábado (11), no bairro Azareia, em Piúma , no Sul do Estado . Ele ficou com ferimentos nos braços, na perna, no abdômen, nas costas e em um dos dedos e precisou ser levado ao hospital.

Mike Klimaschevski, de 20 anos, foi atacado por um cachorro na tarde desse sábado (11), em Piúma Crédito: Arquivo pessoal

O jovem explicou que estava passando por uma rua quando viu dois cachorros, sendo atacado por um deles. “Eu saí correndo, mas ele não parava de me atacar. Aí a dona veio e tirou o cachorro”, contou.

O empresário disse que não vai registrar boletim de ocorrência na polícia sobre o ataque. “Não vejo precisão, pois a dona prestou assistência no local”, afirmou.

Ele explicou ainda que a tutora do cachorro ajudou a levá-lo ao médico e a limpar o sangue na calçada.

Homem é atacado por cachorro rottweiler em Piúma

Após ser atacado, Mike foi atendido no Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde precisou tomar vacina antirrábica e fazer curativos. No momento, ele está em casa, de repouso, mas ressaltou que é importante as pessoas tomarem cuidado e redobrarem a atenção com os animais delas.