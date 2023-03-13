Vitória antecipa obras e inaugura nova ciclovia da Avenida Rio Branco

Ciclovia na Avenida Rio Branco, em Vitória, é entregue à população Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, para praticar esportes ou mesmo para o lazer conta agora com mais um espaço para a modalidade. Na manhã deste domingo (12), a Prefeitura de Vitória inaugurou a ciclovia da Avenida Rio Branco., na Praia do Canto . Trecho tem um quilômetro de extensão e vai da Ponte Ayrton Senna até a Avenida Reta da Penha.

Para o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini , a ciclovia torna a cidade mais sustentável, promovendo qualidade de vida e formando um grande anel cicloviário no município.

"Estamos inaugurando uma ciclovia que há muito tempo era esperada pela população de Vitória, que, inclusive, chegou a ser alvo de processo judicial. Com diálogo, bom senso e ponderação, conseguimos vencer. Agora estamos juntando Jardim da Penha passando pela Avenida Rio Branco e chegando à Leitão da Silva. Então, é uma ciclovia importantíssima, priorizando o modal da bike para que a cidade possa se desenvolver cada vez mais e as pessoas possam pedalar com mais segurança."

Piso vai ajudar a irrigar árvores

Segundo a prefeitura, a obra traz novidade. A utilização de piso drenante no lugar das soleiras das árvores permite o escoamento da água das chuvas até o solo, irrigando as árvores. Esse piso amplia a área útil da ciclovia e, ao mesmo tempo, protege as raízes das áreas existentes. Esta é a primeira vez que a tecnologia do piso drenante será utilizada em uma ciclovia de Vitória.

Além disso, foram implantados jardins com comprimentos variados e com 50 cm de largura, entre as árvores existentes, para dar proteção ao ciclista. Os jardins ficaram afastados 1,50 m das áreas das árvores em concreto permeável.

Ao lado de cada árvore foram implantados três gradis metálico de proteção para o ciclista, com 1.20 metro cada. O gradil foi feito em tubo de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática na cor preta.

Para o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi, o grande destaque da nova ciclovia foi a manutenção da arborização já existente no local e a interligação com outros espaços da cidade. "Não apenas a Praia do Canto ganha com essa ciclovia, mas, sim, a cidade, pois foi mantido o equilíbrio ambiental com a mobilidade urbana."

Ciclovia na Avenida Rio Branco, em Vitória, é entregue à população Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Ciclistas aprovaram a nova via: "Eu moro há 28 anos na Praia do Canto e sempre acompanhei a PMV apoiando o nosso bairro. O resultado é esse aí, de um trabalho bem feito", contou George Bomfim.

Quem também curtiu o local foi o Nei Souza. "Eu moro aqui em Vitória desde pequeno. Estou muito satisfeito com a inauguração da ciclovia da Avenida Rio Branco. Ela vai ajudar muito a nós, ciclistas."

Com a conclusão das obras na Praia do Canto — cujo custo estimado foi de R$ 3,5 milhões —, a ciclovia da Avenida Rio Branco passa a ser interligada em toda a sua extensão, indo até a Avenida Leitão da Silva, no bairro Santa Lúcia.