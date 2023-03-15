De acordo com a PM, o homem estaria desaparecido desde a tarde de terça-feira. A esposa dele registrou o desaparecimento do marido junto à Polícia Civil. Uma pessoa viu um anúncio com a foto do homem, que estava estampado no município da Serra, e o reconheceu andando pela rodovia em Aracruz.

O homem foi abordado por policiais que perceberam que seus documentos e roupas estavam molhados, além dele apresentar diversas escoriações pelo corpo. Ao ser questionado pelos militares sobre a situação, o indivíduo não soube informar o motivo com clareza porque estava molhado e mudou de versão diversas vezes.

Sabendo da ocorrência envolvendo o ônibus na noite anterior, os militares fizeram contato com o motorista do veículo atacado, que reconheceu o homem como o suspeito de ter realizado o atentado.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de tentar jogar ônibus de ponte em Aracruz é detido pela polícia

Ao ser informado que seria conduzido para a delegacia, o suspeito se mostrou alterado e tentou fugir, mas foi contido pelos policiais e encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz.

Segundo o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, o suspeito foi autuado pelos crimes de atentado ao sistema de transporte coletivo, lesão corporal e dano qualificado. Após ser ouvido, o homem será encaminhado para o presídio.

“O processo será encaminhado ainda hoje para o Ministério Público e o Poder Judiciário. Testemunhas e laudos periciais serão analisados no decorrer do inquérito policial. Não coube o pagamento de fiança nesse momento”, afirmou o delegado.

Ataque ao ônibus

Na noite desta terça-feira (14), de acordo com a PM, o homem saiu da sede de Aracruz e seguia no ônibus circular para a localidade de Santa Cruz. Quando o veículo chegou em cima da ponte, o suspeito pulou a catraca e puxou o volante das mãos do motorista.

O condutor entrou em luta corporal com o homem e por isso o coletivo perdeu o controle e acabou batendo na mureta na lateral da estrutura. Na sequência, o homem teria quebrado o vidro e pulou pelo para-brisa do ônibus, caindo dentro do rio.