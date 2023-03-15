A polícia conseguiu localizar e deter, na manhã desta quarta-feira (15), o suspeito de tentar jogar um ônibus circular de uma ponte sobre o Rio Piraquê-Açu, em Santa Cruz, na orla de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O homem foi localizado pela Polícia Militar após informações de que ele estaria caminhando pela ES 010, próximo ao cemitério de Santa Cruz. Ele tentou fugir, mas foi contido por policiais. Não há informações sobre a identidade dele.
De acordo com a PM, o homem estaria desaparecido desde a tarde de terça-feira. A esposa dele registrou o desaparecimento do marido junto à Polícia Civil. Uma pessoa viu um anúncio com a foto do homem, que estava estampado no município da Serra, e o reconheceu andando pela rodovia em Aracruz.
O homem foi abordado por policiais que perceberam que seus documentos e roupas estavam molhados, além dele apresentar diversas escoriações pelo corpo. Ao ser questionado pelos militares sobre a situação, o indivíduo não soube informar o motivo com clareza porque estava molhado e mudou de versão diversas vezes.
Sabendo da ocorrência envolvendo o ônibus na noite anterior, os militares fizeram contato com o motorista do veículo atacado, que reconheceu o homem como o suspeito de ter realizado o atentado.
Suspeito de tentar jogar ônibus de ponte em Aracruz é detido pela polícia
Ao ser informado que seria conduzido para a delegacia, o suspeito se mostrou alterado e tentou fugir, mas foi contido pelos policiais e encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz.
Segundo o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, o suspeito foi autuado pelos crimes de atentado ao sistema de transporte coletivo, lesão corporal e dano qualificado. Após ser ouvido, o homem será encaminhado para o presídio.
“O processo será encaminhado ainda hoje para o Ministério Público e o Poder Judiciário. Testemunhas e laudos periciais serão analisados no decorrer do inquérito policial. Não coube o pagamento de fiança nesse momento”, afirmou o delegado.
Ataque ao ônibus
Na noite desta terça-feira (14), de acordo com a PM, o homem saiu da sede de Aracruz e seguia no ônibus circular para a localidade de Santa Cruz. Quando o veículo chegou em cima da ponte, o suspeito pulou a catraca e puxou o volante das mãos do motorista.
O condutor entrou em luta corporal com o homem e por isso o coletivo perdeu o controle e acabou batendo na mureta na lateral da estrutura. Na sequência, o homem teria quebrado o vidro e pulou pelo para-brisa do ônibus, caindo dentro do rio.
O ônibus pertence à empresa Expresso Aracruz, que faz linhas entre a orla e a sede do município. A concessionária disse para A Gazeta que o motorista e o cobrador estão de folga nesta quarta-feira (15), depois do ocorrido. Informou ainda que os funcionários e os passageiros passam bem. Ninguém ficou ferido.