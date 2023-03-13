Drone flagra pés de maconha e dono de imóvel acaba preso em Aracruz

Um drone da Polícia Civil flagrou pés de maconha no quintal de uma casa no bairro Morobá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Com as imagens do terreno do imóvel, a polícia conseguiu prender um suspeito de 44 anos e apreendeu seis pés da planta.
A apreensão aconteceu na tarde da última quinta-feira (9), mas a informação só foi divulgada pela PC nesta segunda-feira (13).
De acordo com a corporação, a Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Aracruz recebeu denúncias sobre a plantação. A equipe decidiu utilizar um drone para confirmar a suspeita e conseguiu localizar os pés de maconha, medindo cerca de um metro cada.
Após a comprovação, os policiais foram até o imóvel e prenderam o suspeito. O homem e o material foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz. Segundo a PC, ele assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de droga para consumo próprio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.