Drone flagra pés de maconha e dono de imóvel acaba preso em Aracruz

Drone flagra plantação de maconha em Aracruz e dono de imóvel acaba preso Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um drone da Polícia Civil flagrou pés de maconha no quintal de uma casa no bairro Morobá, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Com as imagens do terreno do imóvel, a polícia conseguiu prender um suspeito de 44 anos e apreendeu seis pés da planta.

A apreensão aconteceu na tarde da última quinta-feira (9), mas a informação só foi divulgada pela PC nesta segunda-feira (13).

Imagens do drone mostram a plantação de maconha. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

De acordo com a corporação, a Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Aracruz recebeu denúncias sobre a plantação. A equipe decidiu utilizar um drone para confirmar a suspeita e conseguiu localizar os pés de maconha, medindo cerca de um metro cada.