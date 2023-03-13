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No quintal de casa

Drone flagra pés de maconha e dono de imóvel acaba preso em Aracruz

Com as imagens aéreas do terreno, a polícia conseguiu prender um suspeito de 44 anos e apreendeu os seis pés da planta
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 mar 2023 às 14:58

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:58

Drone flagra plantação de maconha em Aracruz e dono de imóvel acaba preso
Drone flagra plantação de maconha em Aracruz e dono de imóvel acaba preso Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um drone da Polícia Civil flagrou pés de maconha no quintal de uma casa no bairro Morobá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Com as imagens do terreno do imóvel, a polícia conseguiu prender um suspeito de 44 anos e apreendeu seis pés da planta.
A apreensão aconteceu na tarde da última quinta-feira (9), mas a informação só foi divulgada pela PC nesta segunda-feira (13).
Drone flagra plantação de maconha em Aracruz e dono de imóvel acaba preso
Imagens do drone mostram a plantação de maconha. Crédito: Polícia Civil | Divulgação
De acordo com a corporação, a Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Aracruz recebeu denúncias sobre a plantação. A equipe decidiu utilizar um drone para confirmar a suspeita e conseguiu localizar os pés de maconha, medindo cerca de um metro cada.
Após a comprovação, os policiais foram até o imóvel e prenderam o suspeito. O homem e o material foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz. Segundo a PC, ele assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de droga para consumo próprio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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