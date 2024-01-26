Baixo Guandu em alerta: rio pode atingir cota de inundação nesta sexta (26)

A Prefeitura de Baixo Guandu emitiu um alerta para os moradores que moram em áreas ribeirinhas para que fiquem atentos e em caso de emergência entrem em contato com a Defesa Civil pelos telefones 193 ou (27) 99853-0363.

De acordo com a apuração de A Gazeta, o Rio Guandu atingiu a cota de inundação em Afonso Cláudio, durante a madrugada desta sexta-feira (26) e a Prefeitura estuda a possibilidade de decretar situação de emergência. Em Laranja da Terra, a previsão é de que o rio transborde no início da tarde, por volta das 14h.