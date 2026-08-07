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Sul capixaba

Incêndio chega perto de casa e mata animais em Marataízes

Segundo a Defesa Civil de Marataízes, o fogo começou em um trecho onde trabalham vendedores de frutas, como abacaxi e melancia

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 17:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 ago 2026 às 17:51
Incêndio às margens da ES-490 quase atinge casa e destrói vegetação em Marataízes

Um incêndio em uma área de vegetação às margens da rodovia ES 490, próximo ao trevo de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, chegou perto de uma casa e matou pequenos animais na tarde desta sexta-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas antes que atingissem uma área de mata nativa. 


Segundo a Defesa Civil de Marataízes, o fogo começou em um trecho onde trabalham vendedores de frutas, como abacaxi e melancia. A suspeita é de que as chamas tenham sido provocadas acidentalmente por um motorista que retirava capim do local para forrar a caçamba de uma caminhonete antes de carregar abacaxis. As circunstâncias ainda serão apuradas.


De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Marataízes, Jones Toledo, o fogo chegou muito perto de uma casa e atingiu o muro do imóvel. Pequenos animais que estavam na vegetação morreram queimados, entre eles cobras.

Corpo de Bombeiros controlaram incêndio 
 Prefeitura de Marataízes 

A Defesa Civil alerta que provocar queimadas em áreas de vegetação é crime ambiental e pode levar à responsabilização do autor. O risco de propagação aumenta durante o período de estiagem, principalmente com a ocorrência de ventos mais fortes.


 "Estamos monitorando todo o território de Marataízes, principalmente neste período de estiagem e ventos fortes. Qualquer foco de incêndio nessas condições pode se alastrar, ficar incontrolável e causar prejuízos e até risco à vida", alertou Jones Toledo.

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