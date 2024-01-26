Homem fica preso às ferragens em acidente envolvendo caminhões na BR 262 no ES Crédito: Divulgação/CBMES

Um homem ficou preso às ferragens após um acidente envolvendo dois caminhões na BR 262, em Conceição do Castelo, na noite dessa quinta-feira (25). De acordo com informações da ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida pelo Samu/192, mas não apresentava fraturas. Ainda não há informações sobre as causas da colisão.

Segundo os militares do CBMES, o acidente foi na altura do KM 122 da BR 262, sentido Venda Nova do Imigrante. A equipe identificou que o painel do veículo prendia a perna esquerda da vítima, que não se queixava de nenhuma dor anormal.

Para retirar a vítima, um cilindro hidráulico precisou ser usado e a porta do motorista retirada para liberar a perna da vítima, que foi socorrida em uma ambulância do Samu/192. De acordo com a equipe do CBMES, o homem não apresentava nenhuma fratura aparente e os sinais vitais estavam dentro da normalidade.