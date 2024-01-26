Motorista fica preso dentro de carro após acidente em Vitória; veja vídeo

Uma colisão entre dois veículos no cruzamento da Avenida Vitória com a Avenida Jaír Etienne Dessaune chamou a atenção no bairro Monte Belo, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (26): um motorista ficou preso dentro do automóvel, com o carro tombado, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros.
O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local. Ele apurou que os motoristas tiveram ferimentos leves: a condutora do carro branco, que estava na Avenida Vitória, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Já condutor do Toyota, um vendedor de 58 anos, teve que aguardar os bombeiros para ser retirado. Apesar de não conseguir sair do veículo, ele estava consciente e conversando.
Por volta das 7h45 desta sexta, o Corpo de Bombeiros chegou para fazer a retirada. Para a TV Gazeta, o vendedor explicou que não estava com o corpo preso às ferragens, mas sim sem conseguir sair do veículo. Os bombeiros tiveram que retirar o para-brisas e, às 7h52, a vítima saiu do carro. Ele foi colocado em uma maca para receber atendimento médico, mas estava bem. Veja o vídeo do resgate clicando aqui.