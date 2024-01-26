Veja o resgate do motorista preso em carro após acidente em Vitória

O vendedor de 58 anos preso dentro do próprio carro após um acidente em Monte Belo, Vitória, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7h45 desta sexta-feira (26). A equipe da TV Gazeta estava no local no momento em que a vítima foi retirada e flagrou todo o momento (confira acima).
A colisão entre os dois veículos aconteceu no cruzamento da Avenida Vitória com a Avenida Jaír Etienne Dessaune e chamou a atenção, já que o motorista do Toyota ficou preso dentro do automóvel, com o carro tombado, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os motoristas tiveram ferimentos leves: a condutora do carro branco, que estava na Avenida Vitória, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Apesar de não conseguir sair, o condutor do Toyota estava consciente e conversando.
Motorista é socorrido após ficar preso dentro de carro em Vitória
Por volta das 7h45 desta sexta, o Corpo de Bombeiros chegou para fazer a retirada. Para a TV Gazeta, o vendedor explicou que não estava com o corpo preso às ferragens, mas sim sem conseguir sair do veículo. Os bombeiros tiveram que retirar o para-brisas e, às 7h52, a vítima saiu do carro. Ele foi colocado em uma maca para receber atendimento médico, mas estava bem.