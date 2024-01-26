Veja o resgate do motorista preso em carro após acidente em Vitória

A colisão entre os dois veículos aconteceu no cruzamento da Avenida Vitória com a Avenida Jaír Etienne Dessaune e chamou a atenção, já que o motorista do Toyota ficou preso dentro do automóvel, com o carro tombado, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros.

Por volta das 7h45 desta sexta, o Corpo de Bombeiros chegou para fazer a retirada. Para a TV Gazeta, o vendedor explicou que não estava com o corpo preso às ferragens, mas sim sem conseguir sair do veículo. Os bombeiros tiveram que retirar o para-brisas e, às 7h52, a vítima saiu do carro. Ele foi colocado em uma maca para receber atendimento médico, mas estava bem.