Afonso Cláudio tem ruas e casas inundadas e é onde mais choveu no ES

Afonso Cláudio , cidade no Sul do Espírito Santo, foi o município capixaba onde mais choveu em 24 horas, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h da manhã desta sexta-feira (26). A chuva intensa alagou o distrito de Fazenda Guandu e muitos moradores perderam móveis, eletrodomésticos e outros bens pessoais.

Cidades onde mais choveu nas 24 horas em milímetros (mm)

Afonso Cláudio - 86.02 Rio Bananal - 72 Santa Maria de Jetibá - 70.59 Marechal Floriano - 69.6 Venda Nova do Imigrante - 63 Vargem Alta - 56 Alfredo Chaves - 54.6 Anchieta - 52.2 Castelo - 43.08 Santa Teresa - 41.75 Cariacica - 40.15 Guarapari - 36.4 Atilio Vivacqua - 34.2 Vila Velha - 30.74 Água Doce do Norte - 30.4 Rio Novo do Sul - 30.4 São Mateus - 30 Irupi - 29.8 Alegre - 29.32 Guaçuí - 28.93 Itarana - 27.8 Vitória - 26.25 Brejetuba - 25.6 Conceição do Castelo - 23.8 Piúma - 21.6 Cachoeiro de Itapemirim - 21.51

Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta mostram o distrito de Fazenda Guandu com imóveis completamente alagados e moradores lamentando que perderam móveis, após a chuva ocorrida na noite de quinta-feira (25).

No boletim da Defesa Civil Estadual consta que, devido ao excesso de água na região, o acesso à localidade estava difícil. Confira os impactos no vídeo abaixo.

Casas ficaram alagadas após chuva forte em Afonso Cláudio, no Sul capixaba Crédito: João Galvani

Previsão para os próximos dias