Afonso Cláudio tem ruas e casas inundadas e é onde mais choveu no ES

Afonso Cláudio, cidade no Sul do Espírito Santo, foi o município capixaba onde mais choveu em 24 horas, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h da manhã desta sexta-feira (26). A chuva intensa alagou o distrito de Fazenda Guandu e muitos moradores perderam móveis, eletrodomésticos e outros bens pessoais.
Cidades onde mais choveu nas 24 horas em milímetros (mm)
- Afonso Cláudio - 86.02
- Rio Bananal - 72
- Santa Maria de Jetibá - 70.59
- Marechal Floriano - 69.6
- Venda Nova do Imigrante - 63
- Vargem Alta - 56
- Alfredo Chaves - 54.6
- Anchieta - 52.2
- Castelo - 43.08
- Santa Teresa - 41.75
- Cariacica - 40.15
- Guarapari - 36.4
- Atilio Vivacqua - 34.2
- Vila Velha - 30.74
- Água Doce do Norte - 30.4
- Rio Novo do Sul - 30.4
- São Mateus - 30
- Irupi - 29.8
- Alegre - 29.32
- Guaçuí - 28.93
- Itarana - 27.8
- Vitória - 26.25
- Brejetuba - 25.6
- Conceição do Castelo - 23.8
- Piúma - 21.6
- Cachoeiro de Itapemirim - 21.51
Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta mostram o distrito de Fazenda Guandu com imóveis completamente alagados e moradores lamentando que perderam móveis, após a chuva ocorrida na noite de quinta-feira (25).
No boletim da Defesa Civil Estadual consta que, devido ao excesso de água na região, o acesso à localidade estava difícil. Confira os impactos no vídeo abaixo.
Previsão para os próximos dias
- Sexta-feira (26): não se descarta acumulado de chuva superior aos 70 mm em pontos do Sul do Estado e aos 50 mm em pontos da Região Noroeste, na divisa com Minas Gerais;
- Sábado (27): aumentam as condições para chuva moderada a forte e acumulados elevados nas regiões Norte, Noroeste e Sul.