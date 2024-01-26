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Chuva no ES

Afonso Cláudio tem ruas e casas inundadas e é onde mais choveu no ES

No município do Sul capixaba choveu 86 milímetros nas últimas 24 horas e moradores perderam vários bens pessoais
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jan 2024 às 07:13

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 07:13

Afonso Cláudio, cidade no Sul do Espírito Santo, foi o município capixaba onde mais choveu em 24 horas, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h da manhã desta sexta-feira (26). A chuva intensa alagou o distrito de Fazenda Guandu e muitos moradores perderam móveis, eletrodomésticos e outros bens pessoais. 
Cidades onde mais choveu nas 24 horas em milímetros (mm)
  1. Afonso Cláudio - 86.02 
  2. Rio Bananal - 72 
  3. Santa Maria de Jetibá - 70.59 
  4. Marechal Floriano - 69.6 
  5. Venda Nova do Imigrante - 63 
  6. Vargem Alta - 56 
  7. Alfredo Chaves - 54.6 
  8. Anchieta - 52.2 
  9. Castelo - 43.08 
  10. Santa Teresa - 41.75 
  11. Cariacica - 40.15 
  12. Guarapari - 36.4 
  13. Atilio Vivacqua - 34.2 
  14. Vila Velha - 30.74 
  15. Água Doce do Norte - 30.4 
  16. Rio Novo do Sul - 30.4 
  17. São Mateus - 30 
  18. Irupi - 29.8 
  19. Alegre - 29.32 
  20. Guaçuí - 28.93 
  21. Itarana - 27.8 
  22. Vitória - 26.25 
  23. Brejetuba - 25.6 
  24. Conceição do Castelo - 23.8 
  25. Piúma - 21.6 
  26. Cachoeiro de Itapemirim - 21.51
Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta mostram o distrito de Fazenda Guandu com imóveis completamente alagados e moradores lamentando que perderam móveis, após a chuva ocorrida na noite de quinta-feira (25).
No boletim da Defesa Civil Estadual consta que, devido ao excesso de água na região, o acesso à localidade estava difícil. Confira os impactos no vídeo abaixo. 
Casas ficaram alagadas após chuva forte em Afonso Cláudio, no Sul capixaba
Casas ficaram alagadas após chuva forte em Afonso Cláudio, no Sul capixaba Crédito: João Galvani

Previsão para os próximos dias 

  • Sexta-feira (26): não se descarta acumulado de chuva superior aos 70 mm em pontos do Sul do Estado e aos 50 mm em pontos da Região Noroeste, na divisa com Minas Gerais;
  • Sábado (27): aumentam as condições para chuva moderada a forte e acumulados elevados nas regiões Norte, Noroeste e Sul. 

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