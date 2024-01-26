Homem coloca picanha dentro da calça e acaba preso em supermercado na Serra

Um homem foi preso nesta quinta-feira (25) ao ser flagrado com uma peça de picanha dentro da calça, em um supermercado no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, na Grande Vitória. Um segurança do estabelecimento percebeu a ação e fez o flagrante. Diego Alves Figueiredo Barbosa, de 32 anos, confessou que tentou furtar a carne. O valor da picanha era R$ 74,45, de acordo com a nota fiscal.
Segundo informações do Boletim de Ocorrência, Diego entrou no supermercado, escolheu alguns itens aleatórios e também a peça de carne. Ele foi até o caixa com o carrinho e, enquanto aguardava ser atendido, teria escondido uma das peças de carne dentro da calça, fingindo ter desistido da compra e abandonado os outros itens no carrinho.
Ao tentar sair do estabelecimento, o homem foi abordado pelo segurança e a peça de picanha foi localizada.
A Guarda Municipal foi acionada e esteve no supermercado para atender a ocorrência. O suspeito foi questionado sobre o que aconteceu e acabou confessando a tentativa de furto. Tanto ele como um representante do estabelecimento e a peça de carne foram encaminhados à delegacia.
Conforme os preços anunciados no site do supermercado, para custar R$ 74,45 a peça de carne tinha cerca de 800g a 1 kg.
O supermercado disse que efetuou a abordagem padrão ao suspeito, que foi encaminhado às autoridades competentes, e confirmou que fez boletim de ocorrência.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 32 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Serra e autuado em flagrante por furto. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), em Viana, também na Grande Vitória.