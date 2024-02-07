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Desfile das escolas de samba

Reveja a apuração das notas do Carnaval de Vitória 2024

Foram conhecidas as campeãs do Grupo Especial e também dos grupos de acesso A e B, nesta quarta-feira (7)

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 09:32

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 fev 2024 às 09:32
A Gazeta transmitiu, nesta quarta-feira (7), a apuração dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, realizada no Sambão do Povo (reveja no vídeo acima). No Grupo Especial, a MUG conquistou o bicampeonato, com um enredo em homenagem ao artista Homero Massena. No Grupo A, o título ficou com a Imperatriz do Forte, enquanto a Rosas de Ouro foi a campeã do Grupo B.

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Na apuração, foram avaliados nove quesitos técnicos: Bateria, Samba-enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira.
Foram três avaliadores para cada quesito, que deram notas de 9 a 10, com possibilidade de fracionamento, como 9,1, 9,5, 9,7... E cada jurado precisou justificar suas avaliações abaixo de 10 e entregar as anotações a uma comissão da Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial) no final do desfile.

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Correção

07/02/2024 - 11:00
A versão anterior desta matéria informava que a apuração seria a partir das 16h30. No entanto, a Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial) decidiu mudar o horário, antecipando para 15h. O texto foi atualizado.

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