Reveja a apuração das notas do Carnaval de Vitória 2024

A Gazeta transmitiu, nesta quarta-feira (7), a apuração dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, realizada no Sambão do Povo (reveja no vídeo acima). No Grupo Especial, a MUG conquistou o bicampeonato, com um enredo em homenagem ao artista Homero Massena. No Grupo A, o título ficou com a Imperatriz do Forte, enquanto a Rosas de Ouro foi a campeã do Grupo B.