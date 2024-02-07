Reveja a apuração das notas do Carnaval de Vitória 2024

A Gazeta transmitiu, nesta quarta-feira (7), a apuração dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, realizada no Sambão do Povo (reveja no vídeo acima). No Grupo Especial, a MUG conquistou o bicampeonato, com um enredo em homenagem ao artista Homero Massena. No Grupo A, o título ficou com a Imperatriz do Forte, enquanto a Rosas de Ouro foi a campeã do Grupo B.
Na apuração, foram avaliados nove quesitos técnicos: Bateria, Samba-enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira.
Foram três avaliadores para cada quesito, que deram notas de 9 a 10, com possibilidade de fracionamento, como 9,1, 9,5, 9,7... E cada jurado precisou justificar suas avaliações abaixo de 10 e entregar as anotações a uma comissão da Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial) no final do desfile.
Confira como foram os desfiles do Especial
Pega no Samba
Unidos da Piedade
Chegou o que Faltava
Mocidade Unida da Glória (MUG)
Boa Vista
Jucutuquara
Novo império
Correção
07/02/2024 - 11:00
A versão anterior desta matéria informava que a apuração seria a partir das 16h30. No entanto, a Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial) decidiu mudar o horário, antecipando para 15h. O texto foi atualizado.