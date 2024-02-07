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Apuração

Rosas de Ouro vence grupo B do Carnaval de Vitória

Apuração aconteceu na tarde desta quarta-feira (07) no Sambão do Povo, em Vitória

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 16:32

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 fev 2024 às 16:32
Integrantes da Rosas de Ouro comemoram título de campeã do Grupo B do Carnaval de Vitória 2024
Integrantes da Rosas de Ouro comemoram título de campeã do Grupo B do Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
A Rosas de Ouro venceu os desfiles do grupo B do Carnaval de Vitória e vai se apresentar na sexta-feira do Carnaval de Vitória no ano que vem. A escola da Serra recebeu 178,70 pontos, ficando um ponto na frente da segunda colocada a Tradição Serrana, do mesmo município.
A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira (07) no Sambão do Povo, em Vitória. Integrantes da escola comemoraram com gritos de "É campeã" logo após a divulgação do resultado. 
Confira a pontuação final:
  • Rosas de Ouro: 178,70
  • Tradição Serrana: 177,20
  • União Jovem de Itacibá: 176,80
  • Chega Mais: 175,80
  • Mocidade Serrana: 172,50
Rosas de Ouro desfilou no domingo
Rosas de Ouro desfilou no domingo Crédito: Leo Silveira
A agremiação da Serra foi a segunda escola a desfilar no domingo (4) a apresentou na avenida um enredo sobre a preservação do meio ambiente, cultura e tradição.  Com o intuito de "reeducar" o povo, as alas referenciaram a importância de cuidar da flora.
Inspirado na toada "Gente Floresta", do Boi Bumbá Caprichoso, o enredo diz falava sobre os povos indígenas, que desempenham um papel vital na proteção ambiental no Brasil. Com fantasias que remeteram a fauna, flora e cultura tradicional brasileira, a Rosas de Ouro entrou na avenida com uma ala sobre exploração e desmatamento, reforçando ainda mais o enredo que trouxe para o carnaval.
O presidente da Rosas de Ouro, Francisco Carneiro, falou sobre o resultado alcançando pela agremiação. "O sucesso da escola foi a partir de um conjunto, da direção de carnaval, harmonia, executiva e demais integrantes. Esperamos um carnaval ainda mais bonito para 2025", destacou.
Apuração do grupo B
Apuração do grupo B Crédito: Carlos Alberto Silva
Os 27 jurados avaliaram nove quesitos técnicos: Bateria, Samba-enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

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