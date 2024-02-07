Rosas de Ouro vence grupo B do Carnaval de Vitória

Integrantes da Rosas de Ouro comemoram título de campeã do Grupo B do Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

A Rosas de Ouro venceu os desfiles do grupo B do Carnaval de Vitória e vai se apresentar na sexta-feira do Carnaval de Vitória no ano que vem. A escola da Serra recebeu 178,70 pontos, ficando um ponto na frente da segunda colocada a Tradição Serrana, do mesmo município.

A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira (07) no Sambão do Povo, em Vitória. Integrantes da escola comemoraram com gritos de "É campeã" logo após a divulgação do resultado.

Confira a pontuação final:

Rosas de Ouro: 178,70



178,70 Tradição Serrana: 177,20



177,20 União Jovem de Itacibá: 176,80



176,80 Chega Mais: 175,80

175,80 Mocidade Serrana: 172,50



Rosas de Ouro desfilou no domingo Crédito: Leo Silveira

A agremiação da Serra foi a segunda escola a desfilar no domingo (4) a apresentou na avenida um enredo sobre a preservação do meio ambiente, cultura e tradição. Com o intuito de "reeducar" o povo, as alas referenciaram a importância de cuidar da flora.

Inspirado na toada "Gente Floresta", do Boi Bumbá Caprichoso, o enredo diz falava sobre os povos indígenas, que desempenham um papel vital na proteção ambiental no Brasil. Com fantasias que remeteram a fauna, flora e cultura tradicional brasileira, a Rosas de Ouro entrou na avenida com uma ala sobre exploração e desmatamento, reforçando ainda mais o enredo que trouxe para o carnaval.

O presidente da Rosas de Ouro, Francisco Carneiro, falou sobre o resultado alcançando pela agremiação. "O sucesso da escola foi a partir de um conjunto, da direção de carnaval, harmonia, executiva e demais integrantes. Esperamos um carnaval ainda mais bonito para 2025", destacou.

Apuração do grupo B Crédito: Carlos Alberto Silva