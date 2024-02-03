Carnaval: entenda o que é julgado nos desfiles das escolas de samba

"Dez... Nota Dez!!!!". Qual agremiação não sonha em ouvir uma "chuva" de notas dez durante a apuração (quase sempre apertada) de um desfile de carnaval ? Quanto mais agora, quando os campeonatos costumam ser decididos por décimos.

Bateria, Samba-enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira. As escolas de samba que desfilarão no Grupo Especial do Carnaval de Vitória neste sábado (3), em busca da tão desejada nota máxima, terão que encarar a "canetada" de 27 jurados. Criteriosamente, eles vão avaliar nove quesitos técnicos:

Serão três avaliadores para cada quesito. Eles darão notas que variam de 9 a 10, com possibilidade de fracionamento, como 9,1, 9,5, 9,7... Cada jurado precisa justificar suas avaliações abaixo de 10 em uma espécie de caderno, que deve ser preenchido e entregue a uma comissão da Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial) no final do desfile. As mesmas regras de pontuação devem ser praticadas nos Grupos A e B. Afinal, o manual do julgador será o mesmo para todas as divisões.

Neste ano a folia capixaba vem com algumas novidades , entre elas a avaliação dos casais mais amados da avenida. Em 2024, o Mestre-Sala e a Porta-Bandeira só começarão a ser avaliados após a sinalização do mestre e do coreógrafo. Outra mudança, segundo o diretor de carnaval da Liesge, João Filipe, é que agora o julgador vai precisar ser ainda mais claro na justificativa da nota, explicando quesitos como criatividade e beleza.

“Algumas questões subjetivas foram modificadas, tornando o manual do julgador mais objetivo, principalmente na justificativa, deixando mais clara e transparente” ressaltou João Filipe.

Regras do jogo

Para entrar no clima, A Gazeta vai apontar tudo o que os jurados deverão observar nos desfiles. Vamos desvendar os nove quesitos em julgamento, revelando os pontos importantes que devem ser analisados em cada um deles.

Existem questões técnicas que também são avaliadas pela organização do espetáculo e que podem tirar décimos preciosos das agremiações (isso já decidiu muito carnaval). Tópicos como cronometragem (não estourar o tempo na avenida), entrada e saída de alegorias da passarela, concentração e dispersão estão entre os aspectos avaliados por uma comissão específica.

No Grupo Especial de Vitória, por exemplo, cada agremiação tem 62 minutos para passar pelo Sambão do Povo. Se ultrapassar esse limite, começa a ter desconto na pontuação. Outro exemplo é a ala das baianas, que, mesmo não entrando como quesito de avaliação, é obrigatória. Cada escola deverá levar no mínimo 30 delas para a avenida, ou perderá 0,1 décimo por cada componente faltante.

BATERIA

Bateria da Novo Império no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

É o "coração" de uma escola de samba. Na hora de dar notas, o julgador precisa avaliar a sustentação dos instrumentos, além de considerar a perfeita conjugação dos sons emitidos, a criatividade e a versatilidade dos instrumentistas. Lembrando que a bateria precisa ter, no mínimo, 100 instrumentistas, caso contrário perde 0,1 décimo para cada componente faltante. Não vale desafinar e "atravessar" o samba na avenida, hein?!

SAMBA-ENREDO

Desfile da Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

O jurado precisa avaliar a letra e a melodia. A adequação da letra ao enredo, sua riqueza poética, beleza e bom gosto, além do perfeito entrosamento dos versos com os desenhos melódicos, devem ser observados. Um bom samba-enredo precisa ter rimas ricas e um refrão de fácil acesso, tanto para o público da arquibancada quanto para os seus componentes.

HARMONIA

Unidos de Jucutuquara fez os componentes cantarem seu samba no desfile de 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Esse é um dos quesitos mais interpretativos do carnaval. É necessário observar se os membros estão (literalmente) cantando o samba. Sim, não cantar durante o desfile tira pontos da agremiação. O canto dos componentes deve estar em sintonia com a voz do "puxador" — o intérprete que leva a música para a avenida.

EVOLUÇÃO

Unidos da Piedade e suas alas compactas no desfile de 2023 Crédito: Fernando Madeira

Outro quesito polêmico que costuma decidir muitos carnavais. É uma espécie de harmonia da dança em sintonia com o ritmo do samba. A coesão do desfile é julgado com rigor. Então, é proibido correr, ou mesmo deixar "buracos" durante a apresentação. Além disso, as alas precisam respeitar a ordem proposta no início da apresentação. É importantíssimo que a escola mantenha o ritmo cadenciado do desfile, sem atrasar, por exemplo. Atrasos na cronometragem, normalmente, fazem com que alas corram no final da apresentação, para que o tempo do desfile não seja ultrapassado. Uma catástrofe para o quesito Evolução.

ENREDO

Boa Vista desfilou com o enredo “Humor: tanto riso, oh, quanta alegria…No tom da canção a Boa Vista contagia” no Carnaval 2023 Crédito: Fernando Madeira

Há dois quesitos importantes a serem observados: concepção e realização. É necessário averiguar se a escola está apresentando o desfile proposto, isto é, desenvolvendo e explorando a história que deseja contar na passarela do samba. A clareza e a coerência na roteirização do desfile, incluindo adequação das fantasias e alegorias, devem ser avaliadas. Um exemplo: não adianta desenvolver uma história sobre a abolição da escravatura usando alienígenas como destaque nas alas.

ALEGORIAS E ADEREÇOS

Alegoria da MUG no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

É o luxo e a beleza dos carros alegóricos e dos elementos cenográficos. A concepção e a realização devem ser julgadas. Lembrando que, nesse quesito, entram também os tripés e seguimentos sem rodas. É preciso observar o acabamento, a harmonia de cores e se os elementos estão seguindo a ordem enviada para os jurados em um caderno prévio. A adequação ao enredo é primordial. Os destaques, com suas respectivas fantasias, devem ser julgados como partes integrantes das alegorias. No Grupo Especial de Vitória, cada escola precisa desfilar com três elementos alegóricos.

Uma curiosidade: as alegorias precisam ter uma largura mínima de 4,5 metros, e o máximo de 8,5 metros, com comprimento máximo de 20 metros, exceto o abre-alas, que pode chegar até a 30 metros. A altura máxima é de 9 metros, incluindo o destaque ou a escultura.

FANTASIAS

As fantasias em uma das alas da Mocidade Unida da Glória no Carnaval 2023 Crédito: Fernando Madeira

A concepção e realização precisam ser observadas. A adequação das fantasias ao enredo é primordial. O mosaico impulsionado pelas formas e cores costuma impressionar os jurados. O acabamento e cuidado na confecção ganham pontos. É preciso apresentar roupas leves, que não atrapalhem a evolução dos componentes. Roupas rasgadas e faltando elementos, como chapéus e sapatos, levam penalização à escola. Nada mais belo que uma escola bem vestida, com cores harmônicas e adequadas ao enredo.

COMISSÃO DE FRENTE

Comissão de frente da Novo Império no desfile de 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

É o cartão de visitas de uma escola de samba. Poderá se apresentar a pé ou sobre rodas, trajando fantasias dentro da proposta do enredo. Nos tempos "clássicos" do carnaval (ou seja, até o início da década de 1980), agremiações tradicionais como Portela, Mangueira e Império Serrano tinham como hábito trazer a velha guarda em suas comissões. Hoje, o quesito virou um espetáculo à parte do carnaval, com shows de pirotecnia e movimentos acrobáticos e ilusionistas. Quem "manda" agora são os bailarinos e coreógrafos. No Estado, uma comissão de frente deve desfilar com no mínimo 10 e no máximo 15 pessoas.

MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Unidos de Jucutuquara no desfile de 2023 Crédito: Fernando Madeira