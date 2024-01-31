Confira como funciona a comissão de frente de uma escola de samba

A comissão de frente de uma escola de samba é a primeira a se apresentar na avenida durante um desfile. Ela é responsável por dar as boas-vindas, saudar o público e mostrar o enredo da agremiação. A primeira ala é o cartão de visita para o que a escola vem contar logo em seguida. Ela pode ter bailarinos homens e mulheres e deve realizar uma apresentação em frente à cabine de jurados. Confira como funciona no vídeo acima.
A dança, as fantasias e o elemento cênico são avaliados pela comissão julgadora e recebe notas que variam entre 9 e 10. A ala pode ter no máximo 15 componentes aparentes, mas pode contar com mais pessoas durante o desfile, como é o caso da comissão de frente da Unidos de Jucutuquara, no Carnaval de Vitória, que tem 26 pessoas, sendo 22 bailarinos que se revezam no decorrer da avenida e ficam escondidos com a ajuda de um elemento cênico que acompanha o grupo — as outras quatro são responsáveis por empurrarem o tripé.
O coreógrafo Patrick Alochio explica que o número maior de componentes é pensando no descanso dos bailarinos no desfile, que dura 62 minutos. "Na avenida vamos levar uma coreografia mais dinâmica, que é para o andamento da escola seguindo com o enredo. Aí na frente da cabine de jurados eu monto outra coreografia, com a proposta da comissão que é enviada para o livro dos jurados, e após os jurados tem outra coreografia. Ao todo, são três coreografias", destaca.
"Eu sempre falo com eles que eu nunca sou nada sem eles. Sou apenas a cabeça pensante"