Confira como funciona a comissão de frente de uma escola de samba

A comissão de frente de uma escola de samba é a primeira a se apresentar na avenida durante um desfile. Ela é responsável por dar as boas-vindas, saudar o público e mostrar o enredo da agremiação. A primeira ala é o cartão de visita para o que a escola vem contar logo em seguida. Ela pode ter bailarinos homens e mulheres e deve realizar uma apresentação em frente à cabine de jurados. Confira como funciona no vídeo acima.