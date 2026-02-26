Home
Ruas e avenidas serão interditadas para desfiles de blocos em Vitória

Os bairros Bento Ferreira, Enseada do Suá, Jardim da Penha e Bairro República receberão os cortejos; confira as mudanças para sábado (28) e domingo (1)

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:34

Blocos irão desfilar pelas ruas de Vitória no sábado (28) e domingo (1°)
Blocos irão desfilar pelas ruas de Vitória no sábado (28) e domingo (1°) Crédito: Vitor Jubini/Reprodução/Instagram/@boemios_do_jardam/@blocodapeladavix

Carnaval oficial já passou, mas alguns blocos vão continuar animando os foliões de Vitória no sábado (28) e domingo (1°). Por conta disso, algumas ruas e avenidas dos bairros Jardim da Penha, Bairro República, Bento Ferreira e Enseada do Suá terão interdições temporárias. Para o leitor se orientar, A Gazeta destacou os pontos que sofrerão alterações:

Jardim da Penha

Interdições nas vias para o desfile do Bloco Boêmios do Jardam
Interdições nas vias para o desfile do Bloco Boêmios do Jardam Crédito: Camilly Napoleão

No sábado (28), Jardim da Penha irá receber o bloco "Boêmios do Jardam", das 15h30 às 19h, com a concentração sendo formada na Praça dos Estados, próximo ao Departamento de Polícia Militar (DPM). O cortejo passará pelos seguintes pontos:

  • Rua Francisco Generoso da Fonseca;
  • Rotatória em frente ao Bar Pezão;
  • Rua Anísio Fernandes Coelho;
  • Praça Filogomiro Lanes;
  • Rua Eugenílio Ramos;
  • Rua Ludwik Macal;
  • Rua Carlos Eduardo Monteiro Lemos.

Ao saírem da Rua Carlos Eduardo, os foliões deverão atravessar a Avenida Dante Michelini e acessar o bolsão de estacionamento na altura do quiosque 3 da orla de Camburi, onde ocorrerá a dispersão do bloco. Todas as ruas que receberão o desfile serão interditadas temporariamente para a passagem dos foliões.

Bairro República

Interdições nas vias para o desfile do Bloco Toma no Caneco
Interdições nas vias para o desfile do Bloco Toma no Caneco Crédito: Camilly Napoleão

Outro bloco sairá sábado (28) no Bairro República: o "Toma no Caneco", das 15h às 19h, com a concentração formada no estacionamento da Praça Terezinha Grecchi. As interdições temporárias para o fluxo de veículos serão feitas nas seguintes ruas e avenidas:

  • Avenida Castelo Branco (rua da feira livre);
  • Rua Homero Nascimento (antiga Rua 2);
  • Avenida Presidente Costa e Silva.

Bento Ferreira e Enseada do Suá

Interdições nas vias para o desfile do Bloco da Pelada de Jesus de Nazareth
Interdições nas vias para o desfile do Bloco da Pelada de Jesus de Nazareth Crédito: Camilly Napoleão

Bairros da ilha de Vitória também vão ter folia no domingo (1°): é o Bloco da "Pelada de Jesus de Nazareth", que seguirá por Bento Ferreira e Enseada do Suá das 14h às 18h. A concentração do cortejo será em frente à Praça dos Desejos e o percurso realizado pelas avenidas Beira-Mar (Marechal Mascarenhas de Moraes) e Nossa Senhora dos Navegantes, finalizando na Praça do Papa. As vias poderão sofrer alterações no trânsito caso seja necessário.

A Guarda Municipal informou que acompanhará todo o trajeto dos blocos de rua e orienta que os condutores sigam com atenção nos trechos onde haverá interdições.

