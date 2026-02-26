Home
Consórcio capixaba vence licitação para construir novas estações do Aquaviário

Empresa vencedora também executa projetos de grande porte no Estado, como construção de barragem na Região Serrana e urbanização do Canal de Camburi

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:59

Projeções das novas estações e barco do aquaviário da Grande Vitória
Projeção da nova estação do aquaviário na Beira-Mar, em Vitória Crédito: Semobi/Governo do ES/Reprodução

O consórcio capixaba formado pelas empresas Contractor Engenharia e Vetor Engenharia venceu o edital de licitação para construir duas novas estações do Sistema Aquaviário. Os terminais serão erguidos no lugar do píer do antigo Terminal Dom Bosco e em frente à praça Pio XII, ambos em Vitória.

A Contractor Engenharia é responsável por outros projetos de grande porte no Espírito Santo, como o da Barragem dos Imigrantes, que ficará entre Domingos Martins e Viana; o do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra; e o da urbanização do Canal de Camburi, em Vitória.

A disputa envolveu cinco empresas, sendo três do Espírito Santo, uma do Rio de Janeiro e outra do Ceará. Havia ainda mais duas interessadas, que foram desclassificadas antes mesmo da concorrência, uma vez que apresentaram valor acima do estimado.

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) estimou o projeto em R$ 46,5 milhões e definiu como critério de julgamento o menor valor ofertado. O consórcio vencedor ofertou R$ 45,3 milhões para executar a construção.

Agora, é necessário que a Semobi assine a ordem de serviço. Procurada por A Gazeta, na tarde desta quinta-feira (26), a pasta afirmou que está realizando os trâmites administrativos necessários para assinar o documento. 

O regime de contratação é integrado. Dessa forma, o consórcio vencedor terá tempo para elaborar os projetos finais, apresentá-los e, em seguida, iniciar a execução da obra. 

Nessa fase de elaboração do projeto, será necessário dialogar com a Prefeitura de Vitória, uma vez que as estações ficarão ao longo da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), em pontos nos quais o Executivo municipal planeja outros usos, como a construção de píeres e deques alagadiços, como A Gazeta revelou em maio de 2025.

A prefeitura, inclusive, já contratou a empresa responsável por realizar a obra da Beira-Mar. Na época, ao ser questionado pela reportagem se o projeto do município impediria o do Estado, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, afirmou que um não inviabilizava o outro. 

"Dá para conciliar o aquaviário e a urbanização de todos aqueles setores. A nossa contratação é integrada, então a empresa vai elaborar os projetos e é nessa fase que vamos dialogar com todos os entes, a associação de moradores, para saber o desejo da população”, destacou à época.

