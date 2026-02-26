Cachoeiro inicia campanha de doações para vítimas de chuvas em MG
Publicado em 26/02/2026 às 15h48
Uma campanha de doações deve arrecadar recursos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para ajudar as vítimas das chuvas que afetaram as cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora. Alimentos não perecíveis, água mineral, colchões e produtos de limpeza poderão ser doados até a próxima terça-feira (3) em horário comercial. As arrecadações serão enviadas para Minas Gerais na quarta-feira (4). Confira os pontos de coleta:
- Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs);
- Unidades dos CRAS;
- Sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, bairro Vila Rica.