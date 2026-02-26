Cachoeiro inicia campanha de doações para vítimas de chuvas em MG

Uma campanha de doações deve arrecadar recursos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para ajudar as vítimas das chuvas que afetaram as cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora. Alimentos não perecíveis, água mineral, colchões e produtos de limpeza poderão ser doados até a próxima terça-feira (3) em horário comercial. As arrecadações serão enviadas para Minas Gerais na quarta-feira (4). Confira os pontos de coleta: