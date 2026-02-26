Após chuvas, volume de água na Cachoeira da Fumaça volta a impressionar

As chuvas que atingiram a região do Caparaó do Espírito Santo resultaram no aumento do volume de água da Cachoeira da Fumaça, em Alegre, nesta quinta-feira (26). Imagens mostram (veja acima) a força da queda d'água no ponto turístico, que ficou mais cheio pela segunda vez em pouco mais de um mês: em 21 de janeiro, o mesmo cenário chamou a atenção de quem visitava o local.