Trecho da antiga BR 101 na Serra deixa de ser monitorado pela PRF e Ecovias

Trecho da antiga BR 101 na Serra deixa de ser monitorado pela PRF e Ecovias

A partir desta segunda-feira (23), o Departamento de Operações de Trânsito passa a ser responsável por monitorar o segmento, que tem mais de 30 km de extensão

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14:18

BR 101
BR - 101, sentido Serra, próximo da entrada para o Bairro Laranjeiras Crédito: Carlos Alberto Silva

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) publicou, nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial da União, a transferência de um trecho da BR 101, na Serra, para a administração municipal. A via agora passa a ser oficialmente a Avenida Mestre Álvaro. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Ecovias Capixaba deixam de prestar atendimento no segmento entre os kms 247,8 e 278,3.

De acordo com a PRF, a partir de agora, os agentes da corporação passam a atuar no Contorno do Mestre Álvaro, que se torna oficialmente parte da BR 101 no Estado. A Ecovias, por sua vez, também deixa de atender o trecho antigo e transfere suas ações para a rodovia inaugurada no fim de 2023.

Mapa do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra
Mapa do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Arte/Geraldo Neto

Com a municipalização, a Serra passa a ser responsável por todas as ações de manutenção e pelo atendimento a acidentes, por meio do Departamento de Operações de Trânsito (DOT). A medida gerou dúvidas sobre como será a administração, uma vez que o município terá que cuidar de mais de 30 km de vias.

Em nota, a prefeitura disse que realizou a contratação de 29 novos agentes no início deste mês, já com foco no processo de municipalização. 

O Executivo municipal ainda destacou que já realiza serviços de limpeza e conservação na via e tem feito uma manutenção rigorosa  no sistema de drenagem, com o objetivo de solucionar problemas históricos de alagamentos na região. Além disso, no trecho, estão sendo instalados novos postes, projetados para reduzir o impacto em caso de acidentes e equipados com tecnologia de envelopamento de cabos, a fim de evitar furtos de fiação. 

A municipalização da BR 101 tramita desde 2025. Em novembro, a Ecovias devolveu o trecho antigo da BR 101 ao Dnit e assumiu o Contorno do Mestre Álvaro. No mês seguinte, prefeitura e Dnit assinaram um documento oficializando a transferência ao município, mas ainda faltava a publicação da medida no Diário Oficial da União para que passasse a valer.

Via será reformulada

A prefeitura trabalha em um projeto de reformulação do trecho entre o viaduto de Carapina e Jardim Limoeiro. Veja o que está previsto:

  • Correção do traçado do viaduto de Carapina, que deixará de direcionar o trânsito na pista central e o passará para a marginal
  • Criação de uma via exclusiva para ônibus, no estilo BRT, até a Avenida Eldes Scherrer
  • Construção de baias para ônibus
  • Restrição do tráfego de caminhões das 6h às 9h e das 17h às 19h
  • Instalação de semáforos inteligentes e com inteligência artificial aplicada
  • Substituição dos radares do Dnit pelos da prefeitura
  • ⁠Construção de um mergulhão na Avenida dos Metalúrgicos

