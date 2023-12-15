Contorno do Mestre Álvaro inaugura via expressa para o desenvolvimento

O Contorno do Mestre Álvaro tem início no km 249 e termina no km 275 da BR 101, e tem tudo para transformar essa realidade violenta. A inauguração, nesta sexta-feira (15), é um marco civilizatório.

E há aqueles aspectos intangíveis, mas não menos importantes: a nova estrada capixaba atravessa uma região repleta de belezas naturais, dando novas perspectivas visuais de um ícone capixaba: o Mestre Álvaro, com seus mais de 800 metros de altitude, vai poder ser visto por ângulos bem menos conhecidos de grande parte da população. E isso abre possibilidades também para o turismo.