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Opinião da Gazeta

"Uma noite de crime" na Serra foi como o roteiro de um filme assustador

Há momentos em que a realidade se aproxima perigosamente da ficção, como na noite deste domingo (10), na Serra, quando três pessoas foram mortas e 17 ficaram feridas em aproximadamente duas horas

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 01:00

Públicado em 

12 dez 2023 às 01:00

Colunista

Bala
Casal é morto e duas mulheres, de 37 e 39 anos, baleadas em Balneário de Carapebus, na Serra Crédito: Oliveira Alves
Uma das franquias de terror e ação mais insólitas dos últimos dez anos, "Uma noite de crime" parte de uma ideia absurda: em um futuro distópico (o primeiro filme se passa em 2022!), o governo norte-americano institui uma lei que libera a prática de todos os tipos de crime uma vez por ano, durante 12 horas. É a noite do expurgo, criada para a população libertar seus impulsos violentos para que a paz domine nos demais dias do ano.
No Brasil, obviamente não há nada institucionalmente parecido com isso, até porque, diferentemente do roteiro de "Uma noite de crime", ainda se convive com uma violência que se espalha pelos 365 dias do ano. Mas há momentos em que a realidade se aproxima perigosamente da ficção, como na noite do último domingo (10), na Serra.
Em aproximadamente duas horas, entre 21h10 e 23h15, foram registradas três ocorrências, em Feu Rosa, Parque das Gaivotas e Balneário Carapebusnas quais três pessoas acabaram mortas e outras 17 foram feridas, a maioria por disparos de armas de fogo. Nos três episódios, tiros a esmo, inclusive em locais com grandes aglomerações. Uma violência desenfreada, como se não houvesse leis para impedi-las.
As noites do crime capixabas, onde quer que elas eventualmente ocorram, seguem quase sempre o mesmo roteiro, envolvendo disputas do tráfico. É uma guerra territorialista, por um mercado ilegal bastante lucrativo. Os três episódios da noite de domingo na Serra  chegaram a ter reflexos em Vitória na manhã de segunda-feira (11).
De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Douglas Caus, as facções que promoveram os crimes na Serra também estiveram envolvidas em confrontos com a Polícia Militar no Bairro da Penha, quando um suspeito morreu e outros cinco foram detidos, entre eles um aliado do traficante Fernando Moraes Pimenta, o Marujo.
A guerra de facções se alimenta de armas que circulam livremente entre criminosos e dos vazios deixados pelo poder público. É como se assassinatos fossem mesmo liberados, tamanha a banalização, mas é preciso reforçar que há, sim, reação do Estado, como na operação da manhã desta segunda-feira, no Bairro da Penha.
De acordo com os dados dos 11 meses de 2023, o Espírito Santo tem tudo para finalizar o ano com menos de mil homicídios. Até o último dia 30, foram 882 registros. Um número ainda elevado, mas que marca uma queda sistematizada, resultado do esforço contínuo de diferentes governos, com políticas públicas que permitiram reduzir as mortes ano a ano no Estado.
Contudo, eventos sangrentos como os de domingo nos lembram que ainda existe selvageria demais acontecendo, em um nível inaceitável. Como nos filmes mais assustadores.

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